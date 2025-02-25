大武門音樂祭2/28登場 巴黎奧運霹靂舞國手孫振當評審

巴黎奧運霹靂舞國手孫振，受邀擔任大武門音樂祭街舞大賽評審。（屏東縣政府提供）

2025/02/25 20:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025大武門音樂祭將於2月28及3月1日，於屏菸1936文化基地登場，「3 on 3 Freestyle Battle」街舞大賽，將有來自各地逾百名舞林高手大比拚，巴黎奧運霹靂舞國手孫振將應邀擔任公開組評審；該項比賽分為學生組與公開組，不僅冠亞軍可獲獎金，公開組冠軍隊伍更有機會登上《綜藝大熱門》節目。

屏東縣政府文化處表示，大武門音樂祭除了頂尖的嘻哈歌手演出，街舞大賽也是重頭戲之一，一連兩天的賽事，吸引超過60組隊伍、共計180名選手報名，2月28日率先登場的學生組，年輕舞者們將大顯身手，爭奪冠軍榮耀與獎金6000元，亞軍隊伍則可獲得3000元。3月1日的公開組更具看頭，冠軍隊伍除了能抱回1萬2000元獎金，還能獲得《綜藝大熱門》節目錄影機會，亞軍也可獲得6000元獎金。

請繼續往下閱讀...

在2024年巴黎奧運將霹靂舞納入正式競賽項目後，街舞風潮持續升溫，也讓更多年輕人勇於挑戰國際舞台。值得一提的是，這次比賽集結台灣頂尖街舞評審陣容，評審之一的孫振，不僅是2024年Outbreak Europe世界冠軍，更是台灣霹靂舞的代表選手，將在活動中共同見證街舞高手的巔峰對決，勢必為比賽帶來高水準的專業評價。

除了精采賽事，現場還有街舞團體「Bounce on」以及2024年「Dance Up!青銀街舞祭」冠軍隊伍「勝利社區」擔任嘉賓，帶來震撼演出。

文化處指出，屏菸週年品牌「大武門音樂祭」，以嘻哈音樂、潮流藝術與創意表演，呈現街頭文化的精髓，歡迎所有熱愛街舞與嘻哈文化的朋友們親臨現場，一同感受這場熱血沸騰的嘻哈盛會，見證最強舞者的誕生，更多大武門音樂祭活動資訊，可關注屏菸1936文化基地臉書。

屏東大武門音樂祭街舞比賽，提供各地好手競技交流。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法