她訝異面試竟有紅酒紓壓 釣出更奇葩經歷

網友分享，她在面試時，緊張到聲音發抖，主管竟拿出紅酒讓她放鬆，示意圖。（資料照） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2025/02/25 23:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕原來面試還有這種操作。網友發文分享，她在面試時，緊張到聲音發抖，沒想到主管竟拿出紅酒讓她放鬆，邊喝邊聊後剩下的酒還送她，最終她順利錄取。貼文曝光，也釣出網友遇過的奇葩面試經歷。

昨日網友在Dcard以「遇過最有趣的面試經驗」為題發文說，前陣子她狂投履歷到各大平台，終於接到一間中小企業的面試通知。由於是她心儀的產業，她準備得相當認真。然而，到了面試時主管一臉嚴肅，讓她緊張到自我介紹時聲音都在抖，正當她覺得完蛋時，主管竟突然起身從櫃子拿出紅酒，笑說「你看起來很緊張，要不要來一杯？」，她當場愣住，隨後竟與主管邊小酌邊面試，結束時主管還把剩下的紅酒送她！

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這段小插曲讓原PO瞬間放鬆，面試過程也意外順利，最後成功錄取。如今她在公司上班，氣氛很好，還常有下午茶和小福利，讓她直呼「上班每天都蠻開心的」。她也好奇問網友「大家有沒有遇過一樣有趣或奇葩的面試經驗」？

貼文曝光後，網友紛紛分享，「之前去應徵某間服飾業，面試第一句不是請我自我介紹而是問我星座，因為老闆很討厭『風象星座』，覺得風象星座很愛遲到。結果老闆自己遲到20幾分鐘」、「之前線上面試，我以為只會照到上半身，所以下半身穿睡褲，結果面試最後突然請我站起來要看我的穿搭風格」、「我遇過最瞎的是媽媽陪女兒來面試，還一起進到會議室裡面」。

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