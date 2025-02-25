228連假到霧台賞櫻花注意！ 警祭交通管制措施

霧台鄉山櫻花預估開到三月中旬。（記者羅欣貞攝）

2025/02/25 19:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應228和平紀念日連續假期即將到來，屏東縣里港警分局針對轄內國道3號九如交流道、台3、22、24、27線、屏185線沿山公路及各觀光遊樂地區周邊道路易壅塞熱點，將加強交通管制疏導及違停取締，想前往霧台鄉、三地門鄉賞山櫻花或香水櫻花的遊客尤其要注意。

里港警分局交通組組長巴龍祥表示，每逢連假期間，三地門鄉及霧台鄉地區台24線路段，經常湧入大量的遊客及車潮，因山區停車空間有限，民眾駕車出遊，若遇停車場車位已滿，現場交通指揮員警及疏導人員，將引導遊客下山改往他處旅遊，建議民眾可至水門轉運站搭乘接駁車前往景點，避免因停位不足敗興而歸。

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另台24線山區道路蜿蜒，警方呼籲遊客駕車出遊請小心駕駛，並減速慢行，上山前，可查看台24線於三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置的CMS電子看板，隨時注意停車場車位情形與山區即時路況。

里港警分局分局長温基興表示，228連假期間，如欲前往霧台賞櫻及三地門原鄉地區遊覽民眾，請提早規劃行程，隨時收聽警廣及注意沿路電子看板，並搭配「屏東GO好玩」APP即時影像掌握相關交通資訊。

警方也強調，民眾駕車時須遵守道路速率規定，不搶快行駛，到達路口，應注意車前狀況，有防禦駕駛觀念，減速慢行，遵守交通規則，不可以有酒後駕車、闖紅燈、超速、騎機車未依規定兩段式左轉、逆向行駛等違規；如遇易壅塞路段敬請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進。

屏縣霧台鄉目前仍有櫻花綻放中。（記者羅欣貞攝）

屏縣三地門鄉德文部落賞花正是時候。（記者羅欣貞攝）

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