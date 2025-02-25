台中州廳內部裝修將招標 盼以文資園區推動中區新亮點

台中州廳修復完工逾1年內部裝修將招標，盼以文資園區推動中區新亮點。（市府提供）

2025/02/25 19:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國定古蹟台中州廳自2020年封館進行修復工程，其中主體建築修復完工逾1年，內部裝修遲未啟動引關注，台中市文化局指出，近期將辦理內部裝修及景觀工程招標，文化局長陳佳君盼趕在明年開放，未來連結附近的大屯郡役所等文資建築群，以「文資園區」概念，打造中區新文化亮點，帶動週邊文化活動及發展。

陳佳君指出，台中共有190處有形文化資產，其中86%已完成修復再利用計畫，並活化再利用中，再利用方向包括機關辦公、風格旅宿、青創產業發展基地、當代設計與實驗性策展展場、銀髮就業等用途。

請繼續往下閱讀...

其中備受矚目的國定古蹟「台中州廳」修復再利用案，文化局自2020年8月首度全館封館展開修復，費時3年時間，主體工程在2023年修復完成，其中外界關注的再利用方向，文化局去年拍板恢復台中州廳辦公廳舍的歷史功能，將由文化局單一局處進駐，其餘空間設展覽空間，多功能再利用；配合場館再利用定調，文化局展開後績內部裝修作業，相關作業完成後台中州廳才能開放，但主體工程復完成逾1年餘，迄今看不到內部裝修進展，引發關注。

陳佳君指出，配合建築未來開放後所需的機電設備，部份空間重新調整後另規劃新建「機電房」，加計內部裝修及景觀工程等，預計近期上網招標，目標盼能在拚明年開放台中州廳。

陳佳君指出，除台中州廳外，後方的大屯郡役所也已修復完成，目前已完成委外營運作業，預計給廠商2年裝修期限，目標2026年開放營運，屆時將由台中州廳與大屯郡役所連結，以「文資園區」概念推動中區新文化亮點，台中州廳內的展覽空間會不定期推出策劃展，連結大屯郡役所推動文創、藝術家駐村、旅宿等複合型文創聚落功能，讓區內文資建築由點連結成面，一併推動文化活動，帶動在地發展。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法