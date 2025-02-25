北市熱門街頭演藝空間難搶 文化局研議比照原民保留身障名額

身障街頭藝人表演示意圖。（北市勞動局提供）

2025/02/25 18:58

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北市街頭藝人多申請難如演唱會搶票 游淑慧籲提供身障保障場次

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市擁有許多街頭藝人，為台北市增添不少獨特風景，不過北市議員游淑慧指出，目前身障街頭藝人未有演出點位、時段保障，建議應比照原住民街頭藝人，在公共展演空間有保障名額。對此，北市文化局表示，將邀請相關局處及街頭藝人代表，研議保留一定比例或特定展演點位及時段，供身心障礙者申請。

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街頭藝人現行採登記制，成為街頭藝人後可申請各展演地點，北市展演點位由不同場地主管機關管理，如公園處、水利處等，由各主管機關自訂申請規則；以文化局轄管場地為例，街頭藝人先提出申請，文化局審核展演內容符合場地規範後，再透過電腦抽籤選出展演者。

文化局說明，截至1月底，北市街頭藝人總數4979人，身障者381人，目前台北市共有捷運中正紀念堂站、港富里737音樂夜市展演點位僅限身心障礙街頭藝人申請；另台北市台北地下街、台北車站東森廣場站前K區地下街展演點位，則是如有2組以上街頭藝人登記時，以身心障礙者優先；另身障或低收街頭藝人，申請登記或變更證照時，可免繳納200元規費。

此外，原住民街頭藝人沒有固定保障點位，不過「台北市街頭藝人從事藝文展演活動管理辦法」規定，展演場地管理機關應保留表演空間總場次3%名額，優先提供原住民身分申請人使用。

文化局說，有關身心障礙者街頭藝人展演場次比例，將依循社會福利法基本精神，並考量兼顧一般展演者使用場地權益，後續將邀請相關局處及街頭藝人代表研議保留一定比例或特定展演點位及時段，供身心障礙者申請。

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