高雄急診量能緊繃 陳其邁急召專家研議對策

因流感與諾羅疫情升溫導致掛急診患者驟增，高市衛生局呼籲民眾落實分級醫療，有呼吸道或腸胃道症狀者就近至基層診所或地區醫院就診，把醫學中心的醫療資源留給中重症患者。（記者許麗娟攝）

2025/02/25 18:43

〔記者許麗娟／高雄報導〕因流感與諾羅疫情升溫，高雄市24家急救責任醫院單月掛急診人數，從每月7萬2500人次攀升至9萬人次，雖然大部分為輕症患者，但仍對急診造成沉重壓力。市長陳其邁今（25）日召集衛生局、急診醫學專家研議對策，以強化急重症醫療量能、推動急診分流與轉診、提升護理人力留任及擴充偏鄉醫療資源，多管齊下改善急重症醫療壓力。

陳其邁指出，「提升急重症醫療服務量能」是當前的首要任務，市府積極輔導南高雄區域醫院提升為重度級急救責任醫院，地區醫院也規劃發展為中度急救責任醫院，並於去年10月即商調高雄榮總急診醫學專家黃豐締醫師擔任市立民生醫院副院長、代理院長，協助規劃參與相關工作。

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高雄市衛生局長黃志中強調，「急診資源應優先留給急重症患者」，短期內的首要工作是落實「急診分流」，針對近期流感與諾羅病毒等傳染病流行，市府專款補助重、中度級急救責任醫院以上、協調所有醫學中心、區域醫院、部立旗山醫院及市立民生醫院，於假日午診、夜診及周五夜診開設「呼吸道暨腸胃道專診」，每診補助2萬元，即每位醫師1萬元、護理師5000元、藥檢放等醫事及行政人力共5000元，為期1個月，可望有效分流急診輕症患者約30%，並透過高雄市緊急醫療資訊整合中心（EMOC）持續監測全市各級急救責任醫院急診、急性病床的使用情形，確保病床調控順暢。

中長期策略為「優化護理職場環境，留任急重症醫療人才」。醫護人力長期短缺也是急診壅塞的主要原因之一，市府近期將邀集醫學中心、區域醫院及市立醫院進行協商，針對急重症照護相關人員待遇進行調整。

同時，配合衛生福利部「獎勵先行」、「逐步推動」、「引領標竿」3大原則，督導醫院落實3班護病比，並善用「因應醫院護理人力需求，強化住院護理照護量能」專款，提供輪班獎勵金，提高護理人員留任意願。此外，自2022年起，高市公營醫院陸續調升護理人員本薪及留任獎金，4家公辦公營醫院亦配合軍公教調薪政策調整護理人員薪資。

衛生局呼籲市民珍惜醫療資源，落實分級醫療，有呼吸道或腸胃道症狀者應就近至基層診所或地區醫院就診，以爭取治療時效，確保重症患者能夠獲得即時救治。

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