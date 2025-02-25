為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    員林高中當家投手學測52級分 沒補習鄭聿宸拚中醫系

    員林高中當家投手鄭聿宸學測52級分，想當中醫師。（鄭聿宸提供及記者顏宏駿攝）

    員林高中當家投手鄭聿宸學測52級分，想當中醫師。（鄭聿宸提供及記者顏宏駿攝）

    2025/02/25 20:27

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕大學學測成績公布，國立員林高中學生鄭聿宸獲得52級分，有機會錄取中醫系。鄭聿宸是員林高中棒球隊當家投手，他不補習，喜歡打棒球，棒球讓他磨練出過人的心志，憑著「時間管理」和「唸書計畫」繳出亮眼成績。

    鄭聿宸說，從小就喜歡棒球，爸爸是鹿港和群國中的老師鄭乃佳，經常帶他去看職棒，課餘時間父子倆經常練投。

    他說，升上高中後加入棒球隊，每天有1.5小時訓練，每週六還要從早上9點練習到下午4點，偶爾還要到外縣市出賽，棒球占據到他課後大部分時間，但如果沒有棒球，「我的生活恐怕沒有活力」。

    鄭聿宸說，打球的時間過得很快，「我很享受棒球」，時間已大部分用在棒球，沒有多餘的時間去補習，只能靠自己，因此念書更需要「效率」。

    他指出，打棒球必須很專注，讀書何嘗不是如此，他必須把有限的時間做最大的發揮，因此上課時用心聽，下課後一定要復習。

    鄭聿宸說，加入棒球隊，讓他打開眼界，因為教練經常會跟隊員分享人生經驗，這對他選系有很大幫助，以前他只想電子、電機，但透過打球和思考，他覺得中醫才是他的最愛，未來他打算唸中醫系。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播