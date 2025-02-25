員林高中當家投手學測52級分 沒補習鄭聿宸拚中醫系

員林高中當家投手鄭聿宸學測52級分，想當中醫師。（鄭聿宸提供及記者顏宏駿攝）

2025/02/25 20:27

〔記者顏宏駿／彰化報導〕大學學測成績公布，國立員林高中學生鄭聿宸獲得52級分，有機會錄取中醫系。鄭聿宸是員林高中棒球隊當家投手，他不補習，喜歡打棒球，棒球讓他磨練出過人的心志，憑著「時間管理」和「唸書計畫」繳出亮眼成績。

鄭聿宸說，從小就喜歡棒球，爸爸是鹿港和群國中的老師鄭乃佳，經常帶他去看職棒，課餘時間父子倆經常練投。

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他說，升上高中後加入棒球隊，每天有1.5小時訓練，每週六還要從早上9點練習到下午4點，偶爾還要到外縣市出賽，棒球占據到他課後大部分時間，但如果沒有棒球，「我的生活恐怕沒有活力」。

鄭聿宸說，打球的時間過得很快，「我很享受棒球」，時間已大部分用在棒球，沒有多餘的時間去補習，只能靠自己，因此念書更需要「效率」。

他指出，打棒球必須很專注，讀書何嘗不是如此，他必須把有限的時間做最大的發揮，因此上課時用心聽，下課後一定要復習。

鄭聿宸說，加入棒球隊，讓他打開眼界，因為教練經常會跟隊員分享人生經驗，這對他選系有很大幫助，以前他只想電子、電機，但透過打球和思考，他覺得中醫才是他的最愛，未來他打算唸中醫系。

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