高雄正義中學國際機器人選拔賽5連霸 代表台灣赴美挑戰世界3連霸

高雄市正義中學國際機器人選拔賽5連霸，將代表台灣赴美挑戰世界冠軍三連霸。（正義中學提供）

2025/02/25 21:46

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市正義中學連二年於Robofest國際機器人賽奪下冠軍，今年角逐台灣選拔賽榮獲4個冠軍，連續5年稱霸國際機器人選拔賽，5月代表台灣進軍世界大賽，挑戰世界冠軍三連霸為國爭光。

2025 Robofest國際機器人大賽台灣選拔賽，由國際AI教育學會主辦，來自全國各縣市共2384人競技，比賽項目為GAME主題賽和UMC未知任務挑戰賽，每場比賽又分成初級組和高級組。

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鳳山區正義中學以機器人教育聞名，由教務主任余慕貞帶領校隊24人參賽，初級組由國一及國二共14名學生組成4隊，高級組由國三、高一及高二共10名學生組成3隊，奪下四個冠軍、三個亞軍、三個季軍及二個佳作，表現成績亮眼。

高中部陳訢慈、洪凱鴻及陳廷恩3人有豐富比賽經驗，分別奪下二項比賽高級組雙料冠軍，再度取得參加美國世界賽資格；國中部林郁城、林靖祐和吳恆瑜3人，榮獲二項比賽初級組雙料冠軍，也取得赴美參加世界賽資格。

值得一提的是，有8名國一學生去年才入學，也參加這次比賽，雖然在UMC未知任務挑戰賽並未獲獎，但在GAME主題賽分別獲得第三名及佳作；家長看著孩子和隊員們互相砥礪，並在學長姐帶領協助下，克服困難拿到獎項，感到非常欣慰，比賽不只是技術考驗，更是成長過程，未來一定更進步。

家長說，孩子忙碌於學業跟機器人練習，不因準備比賽而耽誤課業，經常晚上完成學校功課後，繼續調整機器人結構與修改程式，從培訓到競賽過程不斷練習，不喊累、肯努力，相信一定會有收穫。

家長說，教練和老師耐心引導，讓孩子發揮想法，並分享經驗，成爲成功的動力，並肯定學校「以賽代訓」方式，培養團隊好默契，比賽充分展現團隊精神與應變能力，解決突發狀況，終於獲得冠軍。

教練蔡豊珍指出，今年GAME主題賽是自動泊車機器人，機器人要能夠自動取車和還車，UMC未知任務挑戰賽是機器人能偵測物品停下、運送物品，還能量測未知因素黑色長方形的長度或面積。學生們依照平時培訓練習時要領，從時間管理、分工合作、危機處理、調整心態、失敗經驗的累積，終於在比賽場上展現最佳表現。

校長俞德淦說，正義機器人校隊精神就是平時做最好的準備，比賽做最好的呈現，享受比賽、享受過程、享受考驗、享受成果，很高興學生們都做到了，不僅在機器人的機械設計、程式開發及策略規劃，更能體會團隊合作與溝通協調重要，期盼5月15至17日代表台灣前往美國底特律勞倫斯理工大學辦理世界賽，再次為學校及國家帶來榮耀。

高雄市正義中學國際機器人選拔賽5連霸，將代表台灣赴美挑戰世界冠軍三連霸。（正義中學提供）

高雄市正義中學國際機器人選拔賽5連霸，將代表台灣赴美挑戰世界冠軍三連霸。（正義中學提供）

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