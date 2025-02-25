台澎第三海纜斷纜！中華電信估最慢5月修復 將對可疑船隻求償

台澎第三海纜也於清晨3時3分斷纜，海巡單位帶回可疑船隻進行調查。（取自海巡署網站）

2025/02/25 18:13

〔記者林志怡／台北報導〕近期離島海纜斷纜事件頻傳，繼日前台馬第二、第三海纜因自然耗損而斷纜，25日台澎第三海纜也於清晨3時3分斷纜，且海巡單位已帶回可疑船隻進行調查。中華電信表示，台馬第三海纜最遲5月份可修復，對於相關船隻，公司後續也將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法求償。

中華電信說明，中華電信的台澎第三海纜於114年02月25日 03:03 發生障礙，當下台澎第三海纜通信自動轉由台澎第二海纜疏轉，對台澎用戶之語音、行動、網際網路及各項通信服務都不受影響，且公司在障礙發生後，立即通知國際海纜維運組織（東南亞及印度洋海纜船區）安排維修，考量船期、海象等因素，預計至遲於5月份修復。

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此外，中華電信指出，事發後公司第一時間通報主管機關，並提供相關資訊通報海巡單位，請求協助查緝可疑船隻，海巡署及交通部航港局等相關單位，已於當日中午12時30分將可疑船隻帶回安平港接受調查，中華電信將提供司法單位相關肇事佐證資料，依法進行求償。

中華電信也提到，台澎間通信中華電信尚有澎金第一、澎金第三及台金第二等海纜多重環路互為保護，另中華電信也已於台澎間建置8.2G微波電路以提升網路韌性。

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