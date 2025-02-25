學測成績出爐 新竹市明星高中9人4科滿級分

114學年大學學測成績出爐，新竹市明星高中共9人四科滿級分，其中新竹女中有1人四科滿級分。（記者洪美秀攝）

2025/02/25 19:13

〔記者洪美秀／新竹報導〕114學年度大學學測成績今天出爐，新竹市包括竹科實驗中學與新竹高中和新竹女中等明星高中共有9人4科滿級分60級分，其中實驗中學就佔了6人，表現最為突出優異。

竹科實驗中學表示，今年參加學測學生共187人，4科總級分達60級分的有6人，選考國文、英文、數A、自然的學生中，有122人達頂標以上，占比高達70％；選考國文、英文、數B、社會的學生亦有55人達頂標以上，占比69％。

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新竹高中表示，學校國英自數A4科滿級分2人，4科各組合55級分以上共133人次，國英自數A4科組合超過全國頂標人數231人。各科前標成績均超越全國頂標成績，其中數A及數B頂標更超過全國頂標3個級分，英文頂標超過全國頂標2個級分。而英文、自然與數B全校均標也都達全國頂標，各科滿級分人數合計282人。竹中連續2年錄取醫科+台清交成政超過5成，國立大學更超過8成。

新竹女中表示，今年學測表現優異 4科總級分278人次達頂標佳績， 615名參加學測學生有一人滿級分，國英自數A4科總級分達頂標總和50級分有134位。國英社數B4科總級分達頂標總和51級分有144位。單科滿級分人次達196人。

另市立建功高中單科滿級分人數達31人，有1人考出4科59級分。

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