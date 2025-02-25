冷氣團一波波！台南新市地瓜傳寒害只長葉子 收成剩1/3

冷氣團一波接一波，台南新市地瓜傳寒害災損，市議員陳碧玉（中）接獲農民陳情前往勘災。（陳碧玉提供）

2025/02/25 18:30

〔記者劉婉君／台南報導〕近期冷氣團一波接一波，台南市新市區295公頃契作的地瓜田，傳出遭受寒害，損失嚴重，正常情形下每公頃原可收穫約30公噸，今年只剩下不到1/3。

新市區地瓜田與瓜瓜園契作，預計3月開始採收，目前第1批早栽的地瓜已可採收，市議員陳碧玉表示，新市的地瓜年產量9217公噸，農民681人，近日接到許多農民陳情，往年每分地可收成3公噸多的地瓜，今年卻只剩下1公噸多，不少地瓜只長葉子，根部卻沒有地瓜，辛苦耕作的心血全白費了。

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農民表示，去年底栽種的地瓜苗，原本3個月就可採收，但受到冷氣團接連報到的影響，氣溫在16度以下，地瓜生長就會停滯，部分農田甚至沒有地瓜可採收，損失嚴重。

陳碧玉今（25）日前往農田現勘，並請立委陳亭妃協助邀請農業部農糧署南下勘查，希望農業部重視寒害對農民造成的損失。

陳亭妃表示，得知災情消息後，已於第一時間向農業部農糧署通報，並呼籲政府應儘速啟動救助機制，以減輕農民損失。

台南市農業局呼籲農民，如果有災捐，趕緊到區公所申報，若損失達到一定面積，就會啟動四方會勘，農業局也會持續了解狀況。

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