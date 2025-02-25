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    北市身障街頭藝人補助即起受理申請 最多年領1萬元

    台北市勞動局去年起試辦「補助身心障礙街頭藝人表演實施計畫」，凡登記於北市的身心障礙街頭藝人，須符合登記展演規範，以及表演地點位於台北市即可申請補助，每場表演2千元，每人每月補助1次，每年最多5次，今年計畫正式上路，即日起受理申請。（北市勞動局提供）

    台北市勞動局去年起試辦「補助身心障礙街頭藝人表演實施計畫」，凡登記於北市的身心障礙街頭藝人，須符合登記展演規範，以及表演地點位於台北市即可申請補助，每場表演2千元，每人每月補助1次，每年最多5次，今年計畫正式上路，即日起受理申請。（北市勞動局提供）

    2025/02/25 17:58

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市勞動局去年起試辦「補助身心障礙街頭藝人表演實施計畫」，凡登記於北市的身心障礙街頭藝人，須符合登記展演規範，以及表演地點位於台北市即可申請補助，每場表演2千元，每人每月補助1次，每年最多5次，今年計畫正式上路，即日起可至勞動力重建運用處官網申請。

    勞動局長高寶華表示，身障藝人各個才華橫溢，表演項目也多元，有樂器表演、歌唱、造型氣球、Q版人像素描等，不過因為生理限制，外出表演時相較一般人不便，因此規劃補助計畫，降低身障街頭藝人們表演時所需的交通、服裝成本，提高對他們的支持。

    勞動力重建運用處長陳昆鴻表示，去年2月6日試辦該計畫，截至去年底共補助187人次，也得到良好反饋，許多身障街頭藝人表示，街頭表演打賞收入不穩定，有了補助後確實減低負擔；也有家長表示，此補助讓身障的孩子更願意走出戶外、走入人群，除了增加他們的收入，也讓他們更有自信。

    勞動力重建運用副處長葉思延表示，今年計畫目標預期可供250位身障街頭藝人申請，相關表格、規定可至北市勞動力重建運用處官網查詢（首頁/業務服務/身心障礙者就業服務/就業服務/相關資源/身障藝人表演推廣及補助）。歡迎多加利用線上申請，可至「台北市政府市民服務大平台」搜尋身心障礙街頭藝人表演費用。

    台北市勞動局去年起試辦「補助身心障礙街頭藝人表演實施計畫」，凡登記於北市的身心障礙街頭藝人，須符合登記展演規範，以及表演地點位於台北市即可申請補助，每場表演2千元，每人每月補助1次，每年最多5次，今年計畫正式上路，即日起受理申請。（北市勞動局提供）

    台北市勞動局去年起試辦「補助身心障礙街頭藝人表演實施計畫」，凡登記於北市的身心障礙街頭藝人，須符合登記展演規範，以及表演地點位於台北市即可申請補助，每場表演2千元，每人每月補助1次，每年最多5次，今年計畫正式上路，即日起受理申請。（北市勞動局提供）

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