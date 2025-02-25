學測飆55級 暨大附中、旭光、普台出南投狀元

南投縣國立暨大附中劉向紅（左二），學測社會組4科考出55級分。左一為導師董錦燕，右二為校長黃方伯，右一為教務主任江衍聲。（暨大附中提供）

2025/02/25 18:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕大學學測成績揭曉，南投縣國立暨大附中劉向紅、縣立旭光高中歐彥廷都在社會組4科考出55級分佳績，私立普台高中趙伯堉則是自然組4科55級分，成為南投學測狀元。

暨大附中校長黃方伯說，劉向紅4科都頂標，社會科還滿級分，在校排名1％，未來將成為台大學生。王願雅則是3頂標，雙頂標包括曹淮銘、鄭丞弼、羅培祐、林巧軒、洪銘江等人，其中，曹生國文、社會科滿級分。

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普台校長惠沁宜指出，趙伯堉考出55級分也特別分享有效的「5分鐘法則」，即無論如何先專心讀5分鐘，之後就不會分心了，趙生說，高一覺得讀書容易分心，便為自己製作時間規劃本，提前做好1個月的學習規劃，加上單字本、錯題本，讓學習效率大增。普台54級分則有陳又山、劉中毅，53級分為吳欣容、陳品嘉、林宇婷。

旭光高中校長何光明說，歐彥廷以社會組4科拿下55級分，難得的是，歐彥廷除了社會科是15級分滿級分，就連自然科也是滿級分，在自然組4科也拿下該校最高50級分，他在校排名1％，可望透過繁星推薦錄取國立頂尖大學；社會組4科49級分則有謝雨橙、謝宜庭，自然組4科49級分為洪敬翔。

南投縣私立普台高中趙伯堉（中），學測自然組4科考出55級分，左為校長惠沁宜，右為導師李佳佩。（普台高中提供）

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