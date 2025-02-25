台中新光三越櫃哥櫃姐 轉戰世貿特賣會時薪曝光

櫃姐協助展售特賣商品。（記者黃旭磊攝）

2025/02/25 17:48

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中新光三越13日發生氣爆意外後，部分櫃哥、櫃姐確定轉戰台中世貿特賣會，承攬業者透露「度小月啦，銷售能力會比工讀生強」，據指出，正職人員領的時薪超過190元，比工讀生好一些，相關女性內衣、球鞋及寢具業者也證實進貨部署，要把優惠商品回饋給客人。

特賣場位於台中工業區旁天保街，與位於七期的新光三越百貨中港店有一段距離，新光三越營業本部副本部長謝英明坦言，台中世貿中心第二賣場地點並不適合，已被排除在暫時營運處選擇，也有消費者質疑地點遠，不會想去逛。

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亞路行動百貨特賣會預定228連假前，本週四（27日）到3月9號舉辦11天，知名運動品牌Nike、New Balance、adidas、SKECHERS、Keds及La new皮鞋及寢具、男女裝等數十專櫃，下午由卡車進卸貨部署特賣，有正職櫃姐將帽T上架，也將運動衣褲從紙箱拿出佈置，員工向本報表示，由佈展副理代為發言。

亞路行動百貨副總鄭任宏表示，特賣展期早就敲定，有請新光三越正職人員協助銷售，正職的銷售能力比工讀生強，幫忙把優惠商品回饋給客人。

現場人員透露，「度小月」過來幫忙特賣，因為還有月薪底薪，不會在意跟工讀生領差不多時薪，至於時薪約超過190元，特賣期間每天輪班8小時，從上午10點半到晚間9點，差不多就是百貨上下班時段。

新光三越中港店停業期間，4000名員工生計受影響，謝英明強調，800個專櫃需要找出相當大的面積，儘量去做（找第二賣場），可能不只是一個地方，方案在準備當中，台中世貿中心第二賣場地點並不適合。

亞路行動百貨強調，特賣種類、品牌眾多，部分新光三越中港店設櫃廠短期無法營業，會派櫃哥、櫃姐輪流上班，讓員工多少補貼家用，「櫃哥、櫃姐銷售能力強，賣的好就有收入。」

亞路行動百貨副總鄭任宏說，新光三越正職人員銷售能力比工讀生強。（記者黃旭磊攝）

特賣會場陳列專櫃商品銷售。（記者黃旭磊攝）

新光三越百貨中港店停業期間，部分專櫃轉戰台中世貿特賣會。（記者黃旭磊攝）

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