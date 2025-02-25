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    學測滿級分就有紅包！ 彰女家長會豪撒獎勵 1科1封拿好拿滿

    彰女家長會會長莊璧禎（左）頒發紅包考生鄭裴緯（右），國文、英文、社會三科拿下滿級分，收到3個紅包。（圖學校提供）

    彰女家長會會長莊璧禎（左）頒發紅包考生鄭裴緯（右），國文、英文、社會三科拿下滿級分，收到3個紅包。（圖學校提供）

    2025/02/25 18:17

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學學科能力測驗成績揭曉，彰化女中高三學生表現亮眼，家長會特別準備紅包發放給單科滿級分的學生，現場領紅包的場面熱鬧又振奮人心！

    家長會長莊璧禎代表家長會頒發紅包，獎勵每位在單科獲得滿級分的學生。其中，竹塘國中畢業的楊欣蓓、成功高中國中部畢業的郭霈辰、鹿港國中畢業的王靖媮，以及鹿江國際中小學第一屆畢業生鄭裴緯都領到了三個紅包，努力獲得肯定。

    語文資優班的鄭裴緯，國文、英文、社會三科拿下滿級分，展現驚人實力。她立志攻讀國際關係相關科系，希望未來能成為外交官，投入跨國事務。

    她說，國中奠定英文基礎，加上彰女語文資優班的訓練，讓她在語言表現上更具優勢。父母經營食品製造業，對她的志向十分支持，鼓勵她勇敢追夢。

    校長陳香妘表示，學校除了提供學測考前輔導，考後更規劃一系列活動，包括選填志願講座與模擬面試，協助學生進入理想學府。對於有志攻讀醫學系的同學，校方也安排專業培訓，希望她們築夢成功，未來投身醫界，成為濟世救人的醫生。

    學測滿級分就有紅包！彰女家長會豪撒獎勵，單科滿級分就發1個紅包獎勵，學校統計，這次有53人單科滿分15級分獲得獎勵。（圖學校提供）

    學測滿級分就有紅包！彰女家長會豪撒獎勵，單科滿級分就發1個紅包獎勵，學校統計，這次有53人單科滿分15級分獲得獎勵。（圖學校提供）

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