說走就走！旅宿晚鳥訂單近5成 業者：當天訂房破3成

旅客下訂台灣旅宿時間點，距離實際入住日越來越近。旅宿管理系統業者觀察，「晚鳥訂單」已佔旅宿業者整體訂單量近5成，1天內下訂的更破3成。（資料照）

2025/02/25 17:51

〔記者蔡昀容／台北報導〕旅客下訂台灣旅宿時間點，距離實際入住日越來越近。旅宿管理系統業者觀察，「晚鳥訂單」已佔旅宿業者整體訂單量近5成，1天內下訂的更破3成，顯示即興旅行越來越多，旅宿業者動態定價與即時管理能力面臨挑戰。

區塊鏈業者奧丁丁集團透過旗下旅宿管理系統「OwlNest」，發布「2024台灣旅宿市場關鍵趨勢報告」。OwlNest服務全球3000家，其中7成是台灣民宿業者，根據2024年1至10月數據分析，出遊前1週內才訂房的「晚鳥訂單」占比近5成，1天內才下訂的「超晚鳥訂單」更破3成。

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對此，奧丁丁集團分析，說走就走的旅遊模式更加普及，尤其在戶外探險與環島旅遊族群特別明顯。例如，韓國旅客經常當天訂房、隔日返國，這種高機動性行程使即時訂房需求上升。

訂房平台「奧丁丁揪你訂房」推出晚鳥專區，提供出遊前1週內訂房6折優惠，幫助旅宿業者最大化當日空房收益，也提供旅客省荷包的選擇。該專區上線僅1個月，晚鳥訂單占比即成長至全站15％，甚至一度超越一般訂單。

奧丁丁集團表示，為提升住房率與收益，建議業者應彈性採用動態定價機制、當日入住優惠與即時行銷策略，以回應旅客對即時決策的偏好。

奧丁丁集團也觀察，2025年元旦迄今，國際旅客訂單占比逼近4成。國際旅客中文溝通能力提升，幫助他們更親近台灣人情味，並有機會產生社會歸屬感，也讓國際旅客不再只是逛傳統商圈或觀光夜市，而是更重視深度體驗，像是尋找巷弄隱藏版美食、參加台灣料理課程，或透過自行車與登山探索許多連在地人可能都未曾造訪的秘境。

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