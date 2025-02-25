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    全中運3/22引燃聖火 大會吉祥物大員、甜甜曝光

    統一獅啦啦隊與全中運吉祥物大員、甜甜，合跳應援舞為全中運宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    統一獅啦啦隊與全中運吉祥物大員、甜甜，合跳應援舞為全中運宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    2025/02/25 17:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕全國中等學校運動會（全中運），將於4月在台南登場，聖火引燃儀式將於3月22日在億載金城舉行，3月31日從南市府出發環台一圈。

    全中運於4月19日至24日登場，競賽項目涵蓋22種運動種類，再掀全國體育熱潮。其中重頭戲之一，聖火引燃將於3月22日在億載金城舉行，象徵榮耀起點從台南開始，聖火將環全台22縣市傳遞。3月31日從南市政府正式出發，往南逆時針環台灣一圈。

    市長黃偉哲今（25日）頒發感謝狀給30家企業及廠商代表，感謝各界對運動發展的鼎力支持，同時為全中運暖身宣傳，邀請全國民眾共同關注聖火傳遞，一同迎接全中運的到來。

    黃偉哲表示，睽違22年由南市再度舉辦全中運意義非凡，市府用心優化競賽場地，以萬全的準備迎接來自全國超過1萬8千名選手齊聚一堂，而一場成功的運動賽事，不僅仰賴中央政府的支持，更需要各界企業鼎力相助與民眾的熱情響應，希望透過公私協力，提供全國學生一場卓越的運動盛會，同時歡迎民眾來台南，為全中運的選手助陣，加油打氣。

    體育局表示，南市於2023年睽違16年承辦全國運動會，緊接著又迎來睽違22年全中運舉辦權，加上台南長榮大學接續辦理全大運，這一連串大型賽會的籌辦，展現台南運動發展城市的獨特魅力。

    今天宣傳會，由統一獅Uni-girls帶來熱情洋溢的啦啦隊舞蹈，為選手們送上最真摯的應援，全中運吉祥物大員與甜甜也和啦啦隊跳專屬應援舞，激勵士氣。

    感謝表揚單位包括統一企業、和牛涮、台鹽實業、睿朱數位電商、大成長城集團、金石建設、立偉電子等在地企業及宮廟等慷慨相助。寯陽實業、豐華交通工業、大亞電線電纜、宏明工業等協助台南在地教練及選手的照顧，共同推廣棒球運動。

    台南市長黃偉哲（前右5）今偕同全中運贊助單位共同暖身宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（前右5）今偕同全中運贊助單位共同暖身宣傳。 （記者洪瑞琴攝）

    全中運台鹽提供瓶裝水。 （記者洪瑞琴攝）

    全中運台鹽提供瓶裝水。 （記者洪瑞琴攝）

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