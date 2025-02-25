學測成績公布 竹縣六家高中、湖口高中表現比去年優

大學學測成績今（25）日公布，新竹縣立六家高中整體和單科表現皆比去年更優！（六家高中提供）

2025/02/25 18:10

〔記者廖雪茹／新竹報導〕114年大學學測成績今（25）日公布，新竹縣立六家高中學生於學測選考「國+英+數A+自」四科成績最高55級分、四科總和成績達頂標以上共37人，較去年增加7人；單科達滿級分共13人，單科達頂標共131人，表現皆比去年更優！而湖口高中考生133人中，頂標學生達18人次，數理前標以上人數多達62人次，大幅進步、展現無限潛能。

六家高中學生吳婞誼拿下四科55級分的佳績，在準備學測過程中體會到「穩定累積」的重要性，有計畫地安排各科的學習進度；她提到透過課堂專心聽講，課後複習，寫完題目後仔細訂正，並查找相關資料或請教老師和同學，確保自己能夠真正理解。

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六家高中英文滿級分、校排1%的陳妍樺表示，平時認真上課打好基礎，切實跟上每次段考的進度，高三再努力衝刺。考取英文滿級分、第二屆雙語實驗班的葉治均說，高一就已經確定自己的志向是電機相關科系，除了上課認真聽講，並維持早睡早起的自律生活。

同樣也是英文滿級分，取得四科54級分好成績的温承約分享「思考」與「連結」的重要性。「思考」對於文科特別關鍵，如英文閱讀測驗時，自己會猜測作者的寫作動機或文章主旨，幫助理解；「連結」在理科尤為重要，整理相同單元的題型，抄錄困難題目反覆練習，讓自己在考試時能迅速聯想到解題方法。

此外，在學測放榜前，六家高中第二屆雙語國際實驗班學生謝睿婕、參加台美雙聯學制的劉冠泓，以及普通班蘇品妤，透過國外大學申請，分別錄取美國加州聖塔克拉拉大學神經科學系、美國加州大學美熹德分校以及聖塔克魯茲分校機械工程系、美國猶他大學以及德州貝勒大學等資訊管理學系，率先拔得頭籌。

湖口高中學生曾奕凱在國文、英文、社會科皆達頂標。他原為國中部藝才班學生，透過直升入學管道到高中部就讀，在高中三年學習歷程中，國文成績由當年會考成績B++，躍升學測成績頂標，目前在校成績為校排前1%，有望藉由繁星推薦管道進入頂尖大學。

湖口高中發展校訂必修「遇見大窩口」，深耕在地人文，展現湖口風情，學生在人文史地學習也有亮眼表現：其中，文組班陳正維社會科獲得15級滿級分。校長姜錢珠表示，學生在各自領域有所耕耘，例如高三文組班葉雨慈參加新竹縣語文競賽客語朗讀比賽榮獲特優，透過大學特殊選才管道，已於學測前錄取國立中央大學客家語文暨社會科學系。

教育局長楊郡慈表示，教育局高中課程素養中心與台大合作，預計3月15日帶領兩所縣高學生前往校本部參加「2025年杜鵑花節學系暨社團博覽會」，並規劃「高三志願選填技巧介紹」專場講座，現場將有教務處主管、系所教授及大學學長姐提供諮詢及建議，讓學生可以安心迎接繁星推薦入學放榜以及個人申請入學第一階段第二階段錄取公告。

竹縣湖口高中考生133人中，頂標學生達18人次，數理前標以上人數多達62人次，大幅進步、展現無限潛能。（湖口高中提供）

湖口高中學生葉雨慈（右）參加新竹縣語文競賽客語朗讀比賽榮獲特優，透過大學特殊選才管道，已錄取國立中央大學客家語文暨社會科學系。 （湖口高中提供）

大學學測成績今（25）日公布，新竹縣立六家高中整體和單科表現皆比去年更優！（六家高中提供）

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