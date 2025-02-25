2024台灣人出國熱度恢復疫前9成8 國際來台客恢復7成1

交通部觀光署統計2024年出入境人次，去年出國1684.9萬人次，恢復至2019年疫情前98.5%，國人出境踴躍。（記者蔡昀容攝）

2025/02/25 17:17

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署公布2024年出入境旅客人次，去年出國1684.9萬人次，恢復至2019年疫情前98.5%，出境踴躍；來台客785.7萬人次，恢復至疫前71％，觀光署今年續拚千萬人次目標。

去年國人最熱門出國選擇，日本約600.6萬、中國約277萬、港澳約169.1萬、韓國約142.9萬、越南約126.3萬。入境國際客，主要來自日本約131.9萬、港澳約131萬、韓國約100.3萬、美國約65.1萬、菲律賓約46.7萬人次。

請繼續往下閱讀...

主要逆差國家，日本約468.6萬人次、中國約233.2萬人次、越南約89.2萬人次、泰國約72.1萬人次、韓國約42.6萬人次。主要順差國家，菲律賓約24.1萬、美國約11.9萬、馬來西亞約10.9萬、印尼約7.6萬、新加坡約6.7萬人次。

和疫前水準相比，國人前往越南高出48％，泰國增35.1％、日本增22.2％、韓國增18.2％、馬來西亞增6.8％；來台客方面，美洲、大洋洲超越疫前7、8％；韓國、印度、東南亞、歐洲、非洲恢復至95％以上，中東89.2％，港澳恢復至79.2％，日本67％。

日本是逆差最大國，主要是匯率影響，致日客出國成本增加，我國旅客赴日則較划算。今年日本大阪舉辦世界博覽會，仍具一定吸客力，觀光署表示，會趁此機會推廣赴世博旅客「一程多站」，順道遊台。

至於順差第一名國家菲律賓，目前是東南亞來台客最多國家。觀光署副署長林信任分析，菲國經濟發展迅速，直飛台灣航班多、航程也近，是觀光署近年積極發展的市場；菲國年輕人旅遊敢花錢，返國後也帶起口碑效應，菲律賓台灣觀光雙代言人也在當地奏效，帶起來台旅次。

來台客國家排名，港澳與日本客相當接近。奧丁丁集團旗下行程預定平台「奧丁丁體驗」觀察，過去一年港澳旅客訂單占比約兩成，貼近大自然探索的體驗行程特別受港澳客青睞，如玉山登山、宜蘭安農溪泛舟及台東飛行傘體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法