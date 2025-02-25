人員進入計畫審核中 台中新光三越：若通過明天就可開放取物

新光三越台中店持續架上防墜網，以進行外牆懸掛物拆除。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/25 17:35

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港氣爆事故已進入第13天，因為基於安全考量，員工及專櫃人員無法進入取私人物品，新光三越提出人員進出的計畫，傳出是否通過，都發局今天下午就會有答案，營業本部副本部長謝英明表示，若都發局今天通過，明天就開放員工進入拿取私人物品及讓廠商處理食材。

至於何時開放取貨物，謝英明表示，整棟大樓有800個專櫃，有相當多貨物，問題在於升降設備，需要進行檢修，升降設備可正常運作的話，貨品就可流動。

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新光三越台中店氣爆發生突然，很多員工、專櫃人員的私人物品都卡在百貨公司內，基於安全不能入內取出，像有人靠機車行動，因無法取車，只能想辦法找別的交通工具。

謝英明表示，已將相關計畫提出，在準備後續，但有些細節還要審核，如每一層都要派樓管及簽到等，細部還在都發局審核中，要滴水不漏，通過會馬上通知所有員工，分批安全進入，計畫在準備中。

針對傳出市府今天下午就會有答案，謝英明表示，若市府今天下午通過，明天就可開放員工取私人物品及廠商處理食材。

此外，新光三越昨天已申請拆除外牆懸掛物的展延，並且陸續用防墜網將工地包覆起來，謝英明表示，外牆的設施，因為面積、樓層關係，有相當複雜的難度，目前已在進行作業中，但完成拆卸懸掛物需要更長的時間，不希望對用路人造成影響，一定會讓整個計畫更好，不希望因為搶工造成安全的疏失，目前申請展延，政府會給更細更多的計畫。

至於展延通過何時可完工？謝英明表示，原先儘快希望一週，才會25日完成的要求，已提出詳細計畫，但有很多細節包括風力，如此高的吊掛，有一定的危險性，希望儘快完成。

新光三越台中店持續架上防墜網，以進行外牆懸掛物拆除。（記者蘇金鳳攝）

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