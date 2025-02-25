沒補習自學考59級分 潮州高中學生科學列車當關主

曹庭瑄（左）和李洺錡（右二）在2月21日由國科會舉辦的「科學列車」擔任枋寮站的關主。（潮州高中提供）

2025/02/25 17:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕學測今天放榜，屏東潮州高中學測表現再創佳績，各科滿級分人數屢破新高，最高分也達59級分，校方指出，這些學生在平時並未補習，而是憑藉課堂上的專注投入與自律學習，取得亮眼成績。

潮州高中指出，這次全校最高分為59級分的曹庭瑄，她上課態度認真學習態度積極，且也相當努力，她在學測前每日到校先上課至6點，之後再到圖書館自習直至10點才回家，透過規律生活努力不懈奠定優異學習基礎，在學測表現不僅展現個人毅力，更突顯了潮州高中在自主學習與學風培養上的成效。

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另1名57級分的李洺錡則是對數理科相當在行，曾榮獲2024化學科奧林匹亞銅牌及高中數理及資訊科學科能力屏東區第1名，此外，連英文外語能力都極佳，數學、英文科本次學測奪得15級滿級分，李洺錡謙虛的表示，其實理應該可以表現更好，而學海無涯，未來想往數理科研究領域前進。

潮州高中表示，今年應屆考生還學以致用，2人並和其他57位同學主動參與2月21日由國科會所舉辦的「2025國境之南-迎曦科學列車」科學闖關學習活動，兩人並擔任枋寮火車站的關主，負責推廣科學知識，展現出對學術的熱忱與社會責任感，在活動過程中，同學都展現出對科學的熱情與支持。

曹庭瑄（前排左四）、李洺錡（最後排中央）在2月21日由國科會舉辦的「科學列車」擔任枋寮站的關主。（記者陳彥廷攝）

曹庭瑄和李洺錡在2月21日由國科會舉辦的「科學列車」擔任枋寮站的關主。（潮州高中提供）

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