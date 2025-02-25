網友提案恢復「超速60公里才算嚴重」 交通部打回票原因曝

民眾提案超速60公里以上才算嚴重超速。示意圖。（記者吳亮儀攝）

2025/02/25 17:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕網友在公共政策網路參與平台提案「恢復舊制之60公里規定，提高道路速限（放寬道路條例）」；交通部今天（25日）回應，降低嚴重超速的速限，確實對減少因超速駕駛導致死傷人數有明顯下降，至於各路段的速限規定，則須因地制宜、向當地的道路主管機關提出建議，研議是否調整。

目前法規規定，超過當地道路速限40公里以上就屬於「嚴重超速」，例如某市區路段速限50公里，若駕駛開車車速達90公里以上就屬於嚴重超送，可開罰6千元到3萬6千元；舊制則是要超速60公里以上才算嚴重超速。

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交通部說明，現行道路交通管理處罰條例第43條第1項第2款，行車速度超過規定的最高時速40公里，就視為嚴重超速加重處罰，是在2016年間經相關專家學者建議，應由原來超過規定的最高時速60公里，降為超過規定的最高時速40公里。

鑑於國際上都把速度管理列為提升道路安全關鍵因素之一，國家運輸安全調查委員會在行政院2022年道安專案會議提出相同建議，經行政院及立法院相關委員提案修正，立法院在2023年4月14日三讀通過，並自2023年6月30日施行。

經統計，修法前後一年違規案件數量，超過速限40公里以上案件，2023年6月30日修法前平均每月1萬2640件，修法後至2024年下半年，已降低至平均每月7018件，降幅近5成。

另經統計，2023年及2024年1月至11月事故肇因分析資料，主要肇因為超速駕駛的事故件數，分別為死亡人數36人、32人；受傷人數1891人、1062人，顯見修法後對於促使駕駛人遵守道路速限，減少嚴重超速行為並降低事故數量及嚴重度有助益。

對於提高道路速限部分，交通部指出，速限提高雖可提高運輸效率，但也代表更低的事故容錯率，在遇有突發事件時，需有更長的反應時間及煞車距離，以道路安全優先前提下，通案提高目前道路速限10到20公里提議較不可行，但民眾可就認為速限設定不合理的路段，向道路主管機關提出建議後，由主管機關就各面向綜合評估據以調整速限。

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