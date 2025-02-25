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    雞蛋產地、批發「價差協商」無共識 蛋商公會、養雞協會3/5再議

    養雞協會與蛋商公會今再度討論雞蛋產地批發價格機制，雙方並未達成共識。（資料照）

    養雞協會與蛋商公會今再度討論雞蛋產地批發價格機制，雙方並未達成共識。（資料照）

    2025/02/25 16:55

    〔記者楊媛婷／台北報導〕蛋農不滿產地價與批發價的價差達9.5元，蛋商則認為合理，農業部日前邀雙方協調未果，中華民國養雞協會與各蛋商公會今（25日）討論價格機制，雙方仍無共識，將於3月5日再討論。

    國內雞蛋批發價每台斤是35元，產地價則於26日跟進調整為每台斤25.5元，每台斤維持9.5元的價差，蛋農不滿產地價與批發價過大，中華民國養雞協會副理事長林漢章指出，過去養雞協會與各蛋商公會代表都會就報價機制開會，但是該會議自2016年後就沒有再舉行，今天的會議也是希望就報價機制討論，但蛋農與蛋商雙方無共識。

    台北市蛋商公會理事長林天來則指出，現在運費、貨車司機薪資、倉庫房租等都高漲，雖然雞蛋產地價與批發價每台斤價差為9.5元，但因蛋商跟蛋農採取包銷制（蛋農不論生產多少雞蛋，蛋商都必須全數收購），這些雞蛋會產生耗損，加上蛋商還必須把貨再送到零售雜貨店等，蛋商實際的利潤1台斤不到2元，也強調產地價與批發價的價差不是今天或今年才產生，而是一直都存在價差。

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