學測6科90級分大滿貫+奧賽金牌 彰中何承憲二類組全國榜首

國際地球科學奧林匹亞金牌彰中何承憲去年就已拿下台大電機系入學資格，他不選擇「躺平」，仍報考學測考出6科90滿級分，每科都滿級分。（記者張聰秋攝）

2025/02/25 17:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年大學學科能力測驗榜首出爐，國立彰化高中的何承憲不僅是學測90級分滿級分，還是國際奧林匹亞金牌，早已保送台大電機，如今更摘下全國二類組榜首！

考試成績今天揭曉，何承憲以6科滿級分（國文、英文、數學A、B、社會、自然）的壓倒性成績成為矚目焦點。他去年已靠著國際地球科學奧林匹亞金牌資格，順利拿下台大電機系入學資格，原本可以「躺平」，但他仍選擇報考學測，他說，「沒有特別要避免的理由，所以我還是決定報名學測！」

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何承憲分享，他不自滿更不鬆懈，趁著學測重新複習高中學業，還可針對不擅長的科目多再學習，當作自我惕勵與進步的方法。「趁著學測重新複習的高中學業，還可針對不擅長的科多再多學習，不失為自我惕厲與進步的方法。」

校方透露，何承憲不僅學科成績頂尖，還經常擔任「小老師」，幫助同學解惑地科、物理等自然科目。他的媽媽是國中退休教師，從小培養他對理工的興趣，高中就讀科學班後，確立了走電機領域的志向，「我對科技與理工相關的領域特別感興趣，希望未來的職業能與這方面有所關聯。因此，在考量目前的環境後，選擇以電機工程作為第一志願。」

然而，頂尖學霸並非只有讀書，時間管理更是關鍵。他除了專注課業與競賽，平時也會閱讀科學相關書籍，特別是數據分析類，還會適時放鬆，看漫畫、小說，甚至玩手機遊戲，讓學習與生活取得平衡。

學測滿級分加上奧林匹亞金牌，讓何承憲穩穩邁向台大電機。他期許自己進入大學後，持續精進專業，與同儕一同鑽研學術，並進一步尋求更優質的深造機會，未來以科技為本，發揮所長。

彰中科學班考生何承憲不僅是學測90級分滿級分，還是國際奧林匹亞金牌得主，早已保送台大電機，學測拿下全國二類組榜首！ （記者張聰秋攝）

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