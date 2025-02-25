泰山人盼塭仔圳莊泰路快打通舒緩塞車 五泰輕軌綜規、環評已送中央

泰山區長鄭淑敏指出，居民希望泰山端的莊泰路（見圖）也能盡早完工通車，舒緩明志路、泰林路塞車情況。（記者董冠怡攝）

2025/02/25 17:10

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市泰山區行動治理座談今天在區公所登場，地方相當關心的重大建設包含五股泰山輕軌、塭仔圳、泰山楓江都市計畫等，市長侯友宜表示，塭仔圳目前正在施作基礎工程，一定要做到位，五泰輕軌綜合規劃、環評已送中央審核，希望能夠盡快核定。

侯友宜指出，五泰輕軌對泰山發展非常重要，綜規及環評目前已經送至中央，市府會努力將市民需求向上反映，也希望能夠及早快速核定。市府捷運局官網顯示，預定路線長11.6公里，途經三重、蘆洲、五股、泰山等地，總經費513.96億元，平面、高架車站各7座，不僅可供通勤，未來更規劃往南延伸至新莊、板橋地區，擴大服務路網。

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泰山區長鄭淑敏提到，塭仔圳是北台灣的中心，市地重劃讓泰山正在蛻變中，市府已對泰山基礎建設投入近260億元經費，包括公有建物、公園綠地、水利工程，未來大學城、醫療專區完成後，泰山將煥然一新。其中，民眾較為關心的是，期盼橫貫新莊、泰山的莊泰路能夠盡早打通，舒緩明志路、泰林路交通壅塞的情形，目前已通車的是新莊端的莊泰路（領航路至中正路），泰山端仍在施工中。

市府地政局說明，今年1月莊泰路（領航路至中正路）已開放通車，預計第1季莊泰路（領航路至莊田路）也將完工，為讓民眾提早享受開發的便利，完工後就會開放通行，銜接自辦重劃區的15米道路，但因莊泰路、莊田路（後者預計今年完工）仍在持續施作中，交通動線可能因工程進度而有小範圍的變動，屆時請用路人隨時注意標誌等交通指引。

市府城鄉發展局提及，新訂擴大泰山楓江都市計畫面積約309.03公頃，採區段徵收方式開發，目前正於市都委審議，已召開9次專案小組，刻就人陳意見審議且涉及區域交通系統、土地使用配置調整草案規劃，預計今年可完成市都委會審議，報內政部都委會續審。

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