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    學測滿級分 羅東高中方佑心曝祕訣：找同學共讀相互砥礪

    羅東高中方佑心透過共讀與同學相互砥礪，拿到國文、英文、數學B、社會4科滿級分。（記者江志雄攝）

    羅東高中方佑心透過共讀與同學相互砥礪，拿到國文、英文、數學B、社會4科滿級分。（記者江志雄攝）

    2025/02/25 16:59

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕大學學測今天公布成績，宜蘭縣國立羅東高中社會組學生方佑心的國文、英文、數學B、社會合計60級分，是全校唯一4科滿級分，國文、英文、數A、社會也有58級分，她平時習慣找同學共讀互相砥礪，第一志願是台大財經系。

    羅高有430人報考學測，其中就讀人文社會科學資優班的方佑心，國文、英文、數B、社會4科滿級分。另外，今年數學A考題難度較高，頂標11級分，數理資優班陳正昕仍拿到15級分，他的國文、英文、數學A、自然共58級分。

    方佑心的父母在國中任教，她對投資理財有興趣，進入高中後就以台大財經系為目標，談到讀書拿高分的祕訣，她回應，為了避免怠惰，每天都會找同學共讀，藉此相互砥礪，並討論準備方向、應考技巧，心情低落時彼此打氣，適時補充正能量。

    針對學測拿高分，方佑心歸功於8分努力加上2分幸運，但2分幸運也是建立在努力的基礎上，她認為，自己的數學科較弱，考前勤練考古題努力補強，結果不僅數學B滿分，數學A也超過頂標拿到13級分。

    羅高各科滿級分人數如下：國文6人、英文10人、數學A有1人、數學B、社會及自然科各10人，學生的好表現，讓校長張家豪引以為榮。

    大學學測公布成績，宜蘭縣國立羅東高中學生表現亮眼。（記者江志雄攝）

    大學學測公布成績，宜蘭縣國立羅東高中學生表現亮眼。（記者江志雄攝）

    學測中考取好成績的羅高學生喜形於色。（記者江志雄攝）

    學測中考取好成績的羅高學生喜形於色。（記者江志雄攝）

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