228連假蘇花路廊車潮 最大車流估首日5時起湧現

228連假期間，蘇花路廊預計28日南下出現最大車流。（記者游太郎攝）

2025/02/25 16:33

〔記者游太郎／花蓮報導〕228和平紀念日連續假期自2月28日至3月2日共計3日，公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊將湧入大量車潮，首日（28日）南下將出現最大車流，全日交通量預估1萬3500輛次，首波車潮將於上午5時起湧現，尖峰時段最高車流量將達每小時1000輛以上，車多時段平均車流量每小時約850至950輛，將持續至上午11時以後緩解。

東工分局指出，228連續假期後段（3月2日）則以北返車流為主，北上全日交通量預估1萬2500輛次，車潮將於上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

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蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳間長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

東工分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車。通行時段如下： 28日（5時至15時、雙向）；3月1日（7時至11時、雙向）；3月2日（12時至18時、雙向）。

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