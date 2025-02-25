為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    228連假蘇花路廊車潮 最大車流估首日5時起湧現

    228連假期間，蘇花路廊預計28日南下出現最大車流。（記者游太郎攝）

    228連假期間，蘇花路廊預計28日南下出現最大車流。（記者游太郎攝）

    2025/02/25 16:33

    〔記者游太郎／花蓮報導〕228和平紀念日連續假期自2月28日至3月2日共計3日，公路局東區養護工程分局預估，蘇花路廊將湧入大量車潮，首日（28日）南下將出現最大車流，全日交通量預估1萬3500輛次，首波車潮將於上午5時起湧現，尖峰時段最高車流量將達每小時1000輛以上，車多時段平均車流量每小時約850至950輛，將持續至上午11時以後緩解。

    東工分局指出，228連續假期後段（3月2日）則以北返車流為主，北上全日交通量預估1萬2500輛次，車潮將於上午11時起陸續湧現，車多壅塞情況將持續至晚間7時後緩解。

    蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線作為車輛疏導路線，請往返花蓮至蘇澳間長途旅次用路人行駛蘇花改台9線，避免行駛台9丁線，以節省旅行時間。

    東工分局為增加蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德路段於尖峰時段啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳至東澳、南澳至和平路段實施時段性開放一般遊覽車及公路客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車。通行時段如下： 28日（5時至15時、雙向）；3月1日（7時至11時、雙向）；3月2日（12時至18時、雙向）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播