金門醫療專機遭控「無除冰裝置」 安捷航空反批抹黑：訴諸法律

安捷航空提供履約的編號B-86001及B-86002 Tecnam P2012型航空器。（安捷航空提供）

2025/02/25 16:54

〔記者吳正庭／金門報導〕安捷航空公司今天說，近來有航空業內人士針對負責承攬金門空中緊急醫療後送業務的安捷航空提出若干指控，安捷強調，自2023年1月啟動承攬業務以來，所有任務執勤都符合民航法規及合約規範，經得起各界檢驗。

安捷指出，在金門配有除防冰裝置的醫療專機，去年底回落金門機場發生爆胎意外，為確保飛航安全，義大利原廠已來台灣完成修復工作，預計2月底到3月初完成適航作業，重新駐地備勤。至於支援的備用機（國籍編號B86001），依照飛航作業管理規則第64條規定：「航空器無防除冰裝備者，不得於已知或預知之結冰天氣情況下飛航」，不得且從未違法冒險執行後送任務。

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安捷說，西部3離島的空中緊急醫療後送計畫在2022年重新招標，當時金門已經2度流標，救命服務資源恐陷入空窗期，安捷是抱著「救火」心態，在完全符合資格的條件下，參與該案投標。安捷2023年進駐金門後，因考量冬季低溫來襲，航路偶有結冰的可能，即使原始合約並未要求，仍立即採購配有除防冰裝置的全新飛機，並於2023冬季來臨前，改派進駐金門。

安捷說，政府在金門、連江、澎湖3離島推動緊急醫療駐地專機計畫以來，安捷是唯一額外提供備用機的廠商，隨著今年3月同款新機抵台，將有第2架裝有防冰裝置的全新航空器投入支援金門的緊急醫療後送，將提供「1架駐地機+2架備用機」遠優於合約規範的服務。

安捷指出，安捷執行一般緊急後送任務平均時間為188分鐘，針對機上需安裝例如主動脈內氣球幫浦（IABP）等特殊儀器的嚴重病患，安捷完成任務的平均時長為199分鐘，都在合約規定時間內，提供更有效率的服務，也大幅降低高風險病患的轉送風險。

安捷提醒，若有人真心在意民眾的健康權益及飛安，就更該關心其他兩離島的現況，目前其他2離島使用的航空器，不僅沒有備用機，更未具備防除冰裝置，在低溫天氣照常載送病患，飛安問題更令人憂心。

安捷說，服務金門至今屢遭其他有意進駐金門的同業匿名惡意中傷抹黑，安捷已在去年12月提起告訴，此次的惡意指控，已嚴重影響商譽，安捷將訴求法律途徑。

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