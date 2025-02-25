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    學測成績公布 新北5人60級分

    南山高中學生許睿恩（左前1）取得5科滿級分、6科頂標。（新北市教育局提供）

    南山高中學生許睿恩（左前1）取得5科滿級分、6科頂標。（新北市教育局提供）

    2025/02/25 16:46

    〔記者黃子暘／新北報導〕114學年度大學學科能力測驗成績公布，新北市教育局長張明文指出，新北學子4科成績達滿級分60級分共5位，4科成績達50級分共443位；這次學測成績表現亮眼者包括5科滿級分、6科頂標的南山高中學生許睿恩、5科頂標的格致高中學生潘昭明、社會科滿級分的北大高中學生簡甫軒。

    教育局指出，新北市學子5人60級分、443人4科成績達50級分，另有選考國、英、數B、社4科均達頂標共64位，選考國、英、數A、自4科均達頂標共75位；成績表現亮眼者多為新北市國中畢業後選擇在地就學的高中職學生，提醒考生若要複查成績，可於2月26日到3月4日至大考中心網站提出申請，複查成績，僅限用網路申請。

    教育局說，許睿恩畢業於南山高中國中部，取得5科滿級分、6科頂標，他高一就立定以繁星進入頂大的志向，每次考試都把握表現機會，熱愛物理的他在高三時參加113學年度高中數理及資訊學科能力競賽新北區複賽，榮獲物理科第2名。

    許睿恩指出，感謝師長的教導，讓自己在學測取得突破性成績。

    畢業於格致高中國中部的潘昭明說，他在國三升高一的暑假到法院旁聽，見證法律如何維持社會公平正義，立定成為「法律人」的夢想與信念，也朝目標邁進，透過這次學測，他在逐夢路上更進一步，期待自己站上法庭為正義發聲的一日。

    教育局介紹，簡甫軒畢業於板橋國中，學測社會科滿級分；他在校期間除了學業表現優異，也是學生會長和學校排球隊員，學科上則積極參與語文實驗班專題課程，以法律系為第一志願，盼有機會為社會盡一份心力。

    教育局補充，選考國、英、數B、社頂標落在51級分、選考國、英、數A、自頂標落在50級分；108學年度起，學測5考科必考改為全部選考，大學繁星推薦和個人申請入學管道採用學測最多4個科目，並自111學年度起將數學分為數學A及數學B，考生可依性向選擇理想科系所採計的科目，透過繁星計畫或申請入學升學。

    北大高中學生簡甫軒（右2）畢業於板橋國中，學測取得社會科滿級分。（新北市教育局提供）

    北大高中學生簡甫軒（右2）畢業於板橋國中，學測取得社會科滿級分。（新北市教育局提供）

    格致高中學生潘昭明畢業於格致高中國中部，取得5科頂標。（新北市教育局提供）

    格致高中學生潘昭明畢業於格致高中國中部，取得5科頂標。（新北市教育局提供）

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