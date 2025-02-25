學測成績公布 補教專家：自然組「中字輩」以上校系門檻降1級分

學測今公布成績，勝選學習顧問分析科系落點門檻。（勝選學習顧問提供）

2025/02/25 16:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕學測今公布成績，勝選學習顧問專家李振瑋分析，由五標來看，國文、英文、數B、社會、自然5科級分大致和去年相仿，數A則一如預期在頂前均後均下降了1級分，因此預估社會組各校系錄取分數，應不會有太大變動，但自然組各科錄取級分，以中字輩國立大學以上，應該會下降1級分。

第一類組校系來說，參採科目為國英數B社的台大法律財法組預估門檻57至58級分、政大法律55級分；參採國英數A社的台大國企估門檻56至57級分、政大國貿51級分；參採國英數A的台大財金及台大會計皆估42級分、清大科管39級分。

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第二類組部分，參採科目為國英數A自的清大資工甲估門檻56級分、台大資管55級分、成大航太50級分；而參採英數A自的台大電機及台大資工估44級分、陽明交大電機乙43級分、清大電機乙及成大電機42級分、台大機械41級分、清大材料40級分。

第三類組方面，參採國英數A自的台大醫學及台大牙醫估門檻59級分、陽明交大醫學醫師組亦是59級分、北醫醫學及長庚醫學估58級分、北醫牙醫57級分、公費醫55級分；參採英數A自的北醫藥學估門檻38級分；參採數A自的中國醫藥學估門檻25級分。

選完志願後，李振瑋建議，考生首先要盤點學習歷程檔案，並趁一階放榜前規劃準備，包含證照考試、多益或英文檢定、參加比賽、學校的課程學習成果與自主學習計畫，以上都是各校系參採比例較高的項次。

其次考生要開始擬稿撰寫書審資料繳交內容，分別為多元表現綜整心得、學習歷程反思、就讀動機與生涯規劃與讀書計畫，可上網查詢書審資料指引內容，並深入了解該科系的課程特色與未來授課方式，開始擬定稿件。

此外，考生必須準備時事內容，文法商學群關注如川普上任對國際情勢的影響、中美貿易戰等，而自然組同學則關注諾貝爾奬，以及AI或半導體產業相關議題，醫藥衛生學群同學則可關注流感或是近年食品安全問題。

考生也應規劃讀選修進度，因為許多頂尖大學的二階段包含了筆試，其內容9成是選修內容，也可能有抽籤或是抽選修中物理化學定律的問法，其答案都在選修課本中，建議同學還是要掌握好高中的學科內容。

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