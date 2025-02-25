為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    學測成績公布 補教專家：自然組「中字輩」以上校系門檻降1級分

    學測今公布成績，勝選學習顧問分析科系落點門檻。（勝選學習顧問提供）

    學測今公布成績，勝選學習顧問分析科系落點門檻。（勝選學習顧問提供）

    2025/02/25 16:18

    〔記者楊綿傑／台北報導〕學測今公布成績，勝選學習顧問專家李振瑋分析，由五標來看，國文、英文、數B、社會、自然5科級分大致和去年相仿，數A則一如預期在頂前均後均下降了1級分，因此預估社會組各校系錄取分數，應不會有太大變動，但自然組各科錄取級分，以中字輩國立大學以上，應該會下降1級分。

    第一類組校系來說，參採科目為國英數B社的台大法律財法組預估門檻57至58級分、政大法律55級分；參採國英數A社的台大國企估門檻56至57級分、政大國貿51級分；參採國英數A的台大財金及台大會計皆估42級分、清大科管39級分。

    第二類組部分，參採科目為國英數A自的清大資工甲估門檻56級分、台大資管55級分、成大航太50級分；而參採英數A自的台大電機及台大資工估44級分、陽明交大電機乙43級分、清大電機乙及成大電機42級分、台大機械41級分、清大材料40級分。

    第三類組方面，參採國英數A自的台大醫學及台大牙醫估門檻59級分、陽明交大醫學醫師組亦是59級分、北醫醫學及長庚醫學估58級分、北醫牙醫57級分、公費醫55級分；參採英數A自的北醫藥學估門檻38級分；參採數A自的中國醫藥學估門檻25級分。

    選完志願後，李振瑋建議，考生首先要盤點學習歷程檔案，並趁一階放榜前規劃準備，包含證照考試、多益或英文檢定、參加比賽、學校的課程學習成果與自主學習計畫，以上都是各校系參採比例較高的項次。

    其次考生要開始擬稿撰寫書審資料繳交內容，分別為多元表現綜整心得、學習歷程反思、就讀動機與生涯規劃與讀書計畫，可上網查詢書審資料指引內容，並深入了解該科系的課程特色與未來授課方式，開始擬定稿件。

    此外，考生必須準備時事內容，文法商學群關注如川普上任對國際情勢的影響、中美貿易戰等，而自然組同學則關注諾貝爾奬，以及AI或半導體產業相關議題，醫藥衛生學群同學則可關注流感或是近年食品安全問題。

    考生也應規劃讀選修進度，因為許多頂尖大學的二階段包含了筆試，其內容9成是選修內容，也可能有抽籤或是抽選修中物理化學定律的問法，其答案都在選修課本中，建議同學還是要掌握好高中的學科內容。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播