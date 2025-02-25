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    自費醫門檻估56級分 補教估頂尖科系不受數A分數影響

    學測今天公佈成績，得勝者文教分析落點趨勢。（得勝者文教提供）

    學測今天公佈成績，得勝者文教分析落點趨勢。（得勝者文教提供）

    2025/02/25 16:26

    〔記者楊綿傑／台北報導〕學測今天公佈成績，得勝者文教分析，雖然數A分數普遍下降，但對頂尖校系門檻預估仍然持平，其他校系若在篩選過程中有單看數A者，門檻有機會下降1級分。整體而言自費醫學系門檻預估56級分，二類組台大門檻為51級分、頂大門檻則估計49級分。

    雖然數A各標下降，但得勝者文教升學輔導專家藍天予分析，考14、15級分最頂尖學生人數與去年差不多，去年數A考14、15級分人數分別為3258人、1333人，今年數A考14、15級分人數分別為2705人、1226人，因此頂尖科系門檻估計持平。不過若是去年門檻在9至12級分的校系，今年有望調降1級分。

    藍天予認為，頂尖校系門檻預估與去年持平，中字輩大學與地方公立大學若在篩選過程中有單看數A者，門檻有機會下降1級分，其他則與去年持平。總體來說，以國英數A自然為篩選科目者，二類組要進台大預估門檻51級分，進頂大門檻49級分，中字輩門檻47級分，大抵與去年持平。

    以國英數A自4科為篩選科目的醫學系來說，今年自費醫門檻約為56級分，包括台大醫學、陽明交大醫學醫師組、台大牙醫、陽明交大牙醫、成大醫學等門檻預估59級分；北醫牙醫、高醫醫學預估門檻皆為57級分；長庚中醫、中國醫中醫甲皆為56級分；公費醫門檻則估55級分。

    二類組方面，台大資工篩選科目為英數A自，預估門檻44級分；交大資工乙篩選科目為國英數A自預估56級分；篩選科目為英數A自的台大電機估門檻44級分，交大電機乙、清大電機乙估門檻43級分，成大電機估門檻42級分，中字輩電機估門檻40至41級分。

    一類組法商科系的部分，篩選科目為國英數A的如台大財金估門檻42級分、台大會計及政大財管估門檻41級分、交大資財及清大計財估門檻40級分；篩選科目為國英數A社的台大國企估門檻55級分；篩選科目為國英數B社的台大法律財法組與台大法律司法組，門檻則皆估58級分。

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