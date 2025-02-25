北市介壽國中資優班教室開箱 配備智慧升降桌、繪圖工作站電腦

台北市介壽國中資優班「共好教室」設計採用工作站概念，搭配大尺寸觸控液晶螢幕、互動學習牆、智慧升降桌和多維度投影等資訊設備。（台北市教育局提供）

2025/02/25 15:49

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市教育局今（25）日在介壽國中舉辦資優班教室開箱活動，設計採用工作站概念，搭配大尺寸觸控液晶螢幕、互動學習牆、智慧升降桌和多維度投影等資訊設備，並搭載先進高階運算、大數據分析的繪圖工作站電腦。

該教室以「AI賦能，創新共好」為理念，深度結合學校數理資優班課程特色，並以Collaboration（合作）、Curiosity（好奇）與Creativity（創意）之3C為核心價值，規劃全方位且適合所有學生使用的「共好教室」。

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介壽國中資優班教室優化以融合教育理念出發，建置普特學生均可共同參與的適性化教學環境。在資優生學習方面，結合資優之「專長領域」、「獨立研究」等課程，讓師生導入AI輔助學習。

為培育特教生電腦應用之能力，也可透過共好教室，讓身障生在報讀軟體的使用及電腦打字作答等學習活動上更加便利。共好教室兼顧多元特質學生需求，讓教師能帶領一般和身障學生學習，擴大空間使用，提升學習效益。

介壽國中數理資優班8年級的張同學說，共好教室的升降桌功能，讓專題研究、AI學習能無縫接軌，且教室的設置也方便隨時分組討論。

數理資優班王老師說，高階電腦讓AI融入課程創發、大數據運算分析順暢無礙，有效輔助教師教學與學生學習都更加得心應手。

台北市教育局局長湯志民期許，藉由介壽國中共好教室應用經驗，逐步引導各校重新思維打造共好共融的學習空間，精進教學環境及品質，透過無障礙、智慧空間規劃，結合科技及AI知能導入學習，協助每一位不同特質的學生，激發學習新動能。

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