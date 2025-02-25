114學測 新北市南山中學4人滿級分

南山中學4人獲得4科60級分，左起林崴民、許睿恩，林佳樺和施宏叡。（記者翁聿煌攝）

2025/02/25 15:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕114學年學測成績今天公布，新北市南山中學今年4科60滿級分4人、59級分6人、52級分以上95人、單科滿分127人，4科總級分達全國頂標者達173人，整體表現再攀高峰，其中學生許睿恩以6科89級分、4科60級分的佳績達成目標，他高三時還代表學校參加新北市物理競賽奪下第二名，他表示，準備比賽的經歷鍛鍊了他的抗壓能力，使他在學測時穩定發揮，他與學弟妹分享，最重要的是不屈不撓，相信自己。

學生林佳樺也拿到4科滿級分，她表示自覺並非是非常聰明的人，但透過老師的細心指導與學習策略的調整，逐步提升實力，除了課業，她積極參與模擬聯合國社團與生物競賽，探索學術興趣，她要鼓勵學弟妹，不管現在的實力如何，一定要相信自己，堅持下去就能迎來突破。

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同樣獲得60級分的林崴民，在學測準備過程中，克服數學上的困難，透過系統性學習穩步提升成績，他曾參與台大人才培育計畫，但因課業壓力選擇退出，這段經歷讓他學會調適與堅持，他認為，學測不必熬夜苦讀，但需要穩定節奏、腳踏實地準備，才能迎來理想成績。

施宏叡獲59級分，他曾在地球科學競賽中脫穎而出，從市賽第一晉級國賽，最終獲得三等獎，他始終抱持著對學習的樂趣，在繁重課業與競賽間找到平衡，展現卓越的學習韌性，他認為學測不只是能力的考驗，更是成長的起點。

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