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    屏東東港高中校史首滿級分 家長會頒10萬助升學

    郭奕廷。（記者陳彥廷攝）

    郭奕廷。（記者陳彥廷攝）

    2025/02/25 14:49

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天學測成績放榜，屏東東港高中再創校史新紀錄，不僅出了校史首位滿級分的學生郭奕廷，家長會也首度頒發出10萬元的獎助學金，盼助求學生涯一臂之力。

    113學年度的學測成績今天放榜，東港高中也傳出好消息，在學校模擬考一向名列前矛的郭奕廷，在學測中亦是考出校史最高的60分滿級分的成績，東港高中說，郭奕廷是本校國中部直升，國中會考成績為2個A+、3個A++、作文五級分，對數理擁有相對掌握的度他，在升學後選擇數理實驗班，高二時參加數學科學科能力競賽榮獲分區第二名、高三參加資訊科學科能力競賽榮獲分區第一名、全國英文單字比賽區域決賽榮獲佳作，各方面表現都十分優秀，可說是留校、留縣升學的典範。

    雖然考出校史新高成績，但郭奕廷仍是相當低調，他說，謝謝國中導師林錦如老師以及高中導師林詠嘉老師的悉心教導，由於他在模擬考從未考出滿級分成績，因此對一舉登頂仍是有些許的不真實感，他說，當初在升學時，確實也有考慮要出外去念書，但家長考量出外念書還要花時間顧慮食衣住行而決定直升，因此他上高中後，也是有照步調補習，若要加強自己的部分課業，都能擁有充裕時間。

    東港高中指出，高中部從99學年度開始招生到現在，後續隨著級分數改變，當時家長會就訂下滿級分可獲10萬元的獎勵，郭奕廷就是學校首人，校方是很高興「終於發出去了！」；東港高中說，除了郭奕廷外，今年國英數A加自然共有60級分1人、50到59級分3人、45到49級分7人、44-59級分以上 13 人。國英數B加社會50級分以上3人、45級分以上11人、40級分以上14人，成績再創高峰。

    郭奕廷和50級分以上的同學。（記者陳彥廷攝）

    郭奕廷和50級分以上的同學。（記者陳彥廷攝）

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