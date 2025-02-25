桃園市13人學測滿級分 武陵高中佔11人表現亮眼

大學學測成績25日公告，桃園市立武陵高中滿級分11人、數A滿級分逆勢成長。（資料照）

2025/02/25 15:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕大學學測成績今（25）天公告，桃園市全市13人滿級分，其中，武陵高中就佔了11人表現亮眼，桃園高中、復旦高中各有1人滿級分。

校方表示，今年數學A試題難度提升，全國滿級分人數銳減，但武陵高中逆勢成長，數學A滿級分52人比去年增加近6成，且有311位考生達到頂標，另統計4科滿級分（60級分）共有11人，其中，國、英、數A自4科組合滿級分有7人，國、英、數B社4科組合滿級分有2人，國、英、數A、社4科組合滿級分有2人。

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校方表示，為協助學生通過大學第2階段申請的考驗，武陵高中積極為高3學生辦理相關輔導活動，諸如「個人申請的優勢評估講座」帶領學生多面向評估學測成績和申請校系間的關係，「各學群第2階段考試講座」剖析各學群的準備方向，同時請校內教師於中午時間，協助學生進行口面試練習與指導，以及行之有年的「專家模擬面試」活動，邀請相關科系領域專家學者蒞校指導學生表達能力、服儀準備與專業之能的訓練，並將相同目標科系的同學成立「互助社群」，共同研討該系第2階段考試應考策略。

此外，也提供代代相傳的學長姊「書審資料」及「面試考古題」相助，包括紙本資料及雲端檔案，讓每一位準備進行個人申請的高3學生，不僅不是孤軍奮戰，藉由學校的支持及同儕之間相互砥礪、彼此打氣，激發個人潛能，在第3階段考試中展現最佳的狀態。

武陵高中校長林煥周表示，學測成績公布後，除了提醒同學留意大學科系對應要求的改變，學校一向重視學生的多元表現，每一位學生在不同的領域有好的表現都值得鼓勵，只要學生的學測成績足以幫助其申請到自己心儀的校系，每一位能考進自己心中理想科系的孩子，都是武陵的驕傲。

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