首創「三唑有機小分子催化劑」 陽明交大偕紐、港學者獲碳循環技術重大進展

國立陽明交通大學應用化學系助理教授洪崧富（前排中）與香港、紐西蘭學者組成國際研究團隊，成功開發全球首創「三唑有機小分子催化劑」，在碳循環技術上取得重大進展。（陽明交大提供）

2025/02/25 15:25

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕國立陽明交通大學應用化學系助理教授洪崧富，與香港中文大學助理教授王瑩助理教授、紐西蘭奧克蘭大學資深講師王子運組成國際研究團隊，在碳循環技術上取得重大進展，成功開發全球首創「三唑有機小分子催化劑」，提升二氧化碳轉換為甲烷的效率，為實現負碳技術開啟全新可能，該研究成果發表於國際期刊「自然能源（Nature Energy）」。

洪崧富說明，隨著全球逐步邁向2050年淨零碳排的永續目標，如何有效減少大氣中的二氧化碳成為當前的關鍵挑戰，甲烷是天然氣主要成分，二氧化碳轉化成甲烷不僅有供應天然氣使用的潛能，也能將二氧化碳回收再利用達到淨零碳排的目標，但這類負碳技術在成本與催化材料上始終是一瓶頸。

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洪崧富表示，傳統負碳技術雖然能有效將二氧化碳轉化為甲烷等有用的含碳化合物，但大多依賴於高成本的金屬催化劑，限制了大規模應用的可能性，而有機小分子催化劑因成本低廉及材料易得，近年來逐漸受到關注，但如何提升其催化效率及穩定性，也始終是一大技術瓶頸。

研究團隊利用三唑有機分子進行創新設計，顯著提升二氧化碳轉化效率及應用穩定性。洪崧富解釋，研究顯示，該催化劑能在膜電極組中以10安培的電流穩定操作，甲烷產率達到每小時23.0毫莫耳（mmol），轉化率高達52±4%，另該技術還能調控產物，直接生成可供應用的煤氣（town gas），實現碳循環的永續目標。

研究團隊證實「三唑分子」中的「胺基能」高效吸附二氧化碳，並促進後續的催化反應，為有機分子催化劑的設計提供全新原則，不僅推動負碳技術的進一步發展，也強化其在淨零碳排進程中的關鍵角色，朝實現淨零路邁進，洪崧富表示，此研究突破了有機分子催化劑在負碳技術中的輔助角色，更提高其成本效益和應用潛力，未來期待該技術能助力於應對2050淨零碳排挑戰，並引領全球碳循環技術的快速發展。

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