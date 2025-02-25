228連假去哪玩？屏東推出12條哈尤溪等1日至3日遊程

美麗的霧台鄉大武部落哈尤溪。（記者羅欣貞攝）

2025/02/25 14:45

〔記者羅欣貞／屏東報導〕228和平紀念日有3天連假，想去哪玩了嗎？屏東縣政府整合縣內精彩活動及景點，推出12條內容豐富、1至3日遊的春季親子走讀遊程，包含「大武部落哈尤溪遊程」、「蛇來運轉185雙層巴士」等，結合「大武門音樂祭」及「台灣祭-南國趴」等活動，歡迎大朋友、小朋友一起來嗨玩屏東。

屏縣府表示，屏縣近期熱門新景點「王船文化館」，充滿傳統文化氣息，全館共分為5層，以「海洋信仰」、「千歲巡狩」、「屏東代巡」、「打造神舟」與「東港迎王」等5大展示主題，讓民眾透過沉浸式體驗，近距離認識王船、王爺文化的歷史脈絡與技藝傳承。

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另外「大武山山林教育服務中心」以推廣山林教育、登山安全知識及戶外活動為核心，多樣戶外體驗課程，讓人知識與心靈得到滿足；此外，「屏東農業物產館」驚豔再現，館舍1樓設有沉浸式劇場、親子設施及特色農產品，2樓於2月24日至3月23日有蘭花展，值得造訪體驗。

縣府推薦路線，一日遊有文化運動探索之旅、客家文化、文青、季節限定等8條，二日遊分「凹豆咖」A、B、C等3種路線，三日遊深度走訪路線走遍高樹鄉等屏北地區，再到潮州、新園、東港，最後一天到南州、崁頂、萬巒。

屏縣府交通旅遊處表示，屏東縣目前辦理的「2024四重溪溫泉季」及「2024屏東落山風藝術季-在海邊的人」等活動，即將在228連假後結束展演，還沒前往的民眾可把握時間前往。

交旅處也提醒，民眾出外旅遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與人身安全，切勿入住未合法申請登記及違規擴大營業房間之旅宿業者，歡迎民眾持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊。相關活動訊息請上「屏東旅遊網」、「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及Threads查詢。

位泰武鄉的大武山山林教育服務中心本月15日啟用。（屏東縣政府提供）

「蛇來運轉185雙層巴士」十分受到歡迎。（記者羅欣貞攝）

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