環團質疑協和電廠內土壤污染超標 四接環評書件卻刻意隱匿

環團接獲匿名檢舉，協和電廠區內土壤有總石油碳氫化合物土壤污染超標事實，但台電四接環評書件卻刻意隱匿。（記者陳嘉怡翻攝）

2025/02/25 16:12

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部明（26）日將召開協和電廠四接環評大會，但環團接獲匿名檢舉指出，協和電廠區內土壤有土壤污染超標事實，但環評書件卻刻意隱匿；台電補件的評估書資料更缺少第6章開發行為可能影響範圍等內容，要求環境部應取消明天環評大會。環境部回應，可能是檔案過大造成的疏漏，目前第6章已完整上傳；第6章並非此次補正更新資料內容，應不會造成環委專業審查上的困擾。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政說，協會日前收到協和電廠更新改建計畫的土壤污染細部調查報告匿名檢舉資料，報告指出，協和電廠廠區土壤有總石油碳氫化合物、多氯聯苯超過土壤污染管制標準值的情形。其中，總石油碳氫化合物是被列為此案範疇界定指引表中，必須做調查的化學物質，但他們想進一步查閱環評報告書時，卻發現只有提到總石油碳氫化合物低於土壤污染標準值，並未詳細說明調查的細部內容，質疑此環評案的環評顧問公司泰興公司恐有記載不實，以及刻意隱匿或有調查造假之嫌，已違反環評法且須負刑事責任。

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陳憲政認為，此案應進一步進行土壤調查，待調查完畢確認協和電廠區內是否有土壤污染超標情形，才能開發；若土壤污染超標為真，基隆市府應依土污法進行查證，依法公告為控制場址或整治場址，劃定公告土壤、地下水污染管制區，要求台電公司提出控制計畫或整治計畫，以及對台電公司知情不報究責。

擁有化工專業背景的看守台灣協會秘書長謝和霖說，目前協和電廠是以重油為燃料，研判污染廠址土壤的總石油碳氫化合物，應該是重油洩漏或動力機械設備的潤滑油；至於多氯聯苯，應是源於老舊的變壓器。總石油碳氫化合物會影響到中樞神經系統、血液、免疫系統、肺、肝及腎、皮膚、眼睛、生殖及胎兒的發育等；多氯聯苯屬於致癌物質，容易累積在脂肪組織，造成腦部、皮膚及內臟的疾病，並影響神經、生殖及免疫系統。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則指出，台電送環境部審查的「114年2月版第6次修正本協和電廠評估書」內容，漏掉整個第6章內容「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，此是環評法規定的評估書初稿應記載事項，也是環評審查的評估開發後環境影響的核心資料。她質疑，此疏漏台電送件時未注意，環境部收件後亦未察覺，若非環境部書審過於草率，便是強力護航台電，認為環境部應取消明日環評大會，要求台電重新補齊資料，此案也應回到環評專案小組審查階段釐清爭議。

針對環團指台電資料缺失，環境部環保司長徐淑芷說，台電補正資料沒有缺失，是因為檔案資料太大，導致第6章沒有完整上傳到書件公開網站，環團指正後現在已更新完整上傳；第六章非此次補正更新資料內容，交給環評委員審查的環評報告書是以書面環評報告書整本寄出，應不會造成環評委員書面審查上的問題；至於環團所提的其他爭議點，明日環評大會上環評委員應會進一步釐清。

環團召開記者會說，接獲匿名檢舉指協和電廠區內土壤有污染超標的問題，質疑環評報告書隱匿事實之嫌。（記者陳嘉怡攝）

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