竹縣峨眉「大桔大利馬拉松」 首推公仔完賽獎牌

新竹縣第10屆的「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑今年仿照奧運設計專屬公仔、首創公仔形式的完賽獎牌。（峨眉鄉公所提供）

2025/02/25 17:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕 新竹縣第10屆「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑將在本週五（28日）清晨將自富興國小開跑！峨眉鄉公所今年祭出貼心3舉動，爬升度減少、橘園美景多，仿照奧運設計專屬公仔、首創公仔形式的完賽獎牌，響應環保、使用桔跑人保溫袋，還邀請跑友體驗製作新鮮的橘子汽水，吸引近3000人報名參與，為歷年來最多人的一次。

峨眉鄉代理鄉長田昭容表示，春節期間正是峨眉桶柑上市的季節，新竹地區市場的桶柑約近5成來自峨眉鄉，但當產量遇上行情不好時，就會影響到鄉內近6成的農民生計；鄉公所爲了力挺果農，開始策劃橘子路跑活動，發展至今邁入第10屆，累計已為果農售出7萬多台斤的桶柑，也累計有2萬多人參加路跑。

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今年鄉公所別出心裁，推出「路線優化」、「桔跑人公仔系列商品」、兼顧環保「不使用一次性的桶柑紙盒包裝」等3大特點，以及提供跑友現場體驗製作最新鮮的橘子汽水、安排路跑的路線穿越果園等。

田昭容說，今年的路線有近7成路線鄰近桶柑果園，並涵蓋峨眉湖、天恩彌勒佛院、十二寮休閑農業區、峨眉牌樓等景點；相較過往，台3線路段減少到只剩900公尺，提升安全度、爬升度減少，山巒盤疊美景不斷。此外，首推桔跑人公仔系列商品，有紅白兩款全彩熱昇華製作的桔跑人跑衣可供選擇、桔跑人獎盃、老跑友水晶獎牌，還有桔跑人悠遊卡、抱枕、吊飾、桔跑人人形玩偶等。

配合環保永續潮流，使用可重複使用的桔跑人保溫袋，現場也不提供紙杯，鼓勵跑友自行攜帶或使用環保局提供的重複使用環保杯；同時，採用電力助力的自行車做前導車，並導引跑友們盡量共乘前來集結點，以減少碳排及停車，用具體行動愛地球。

田昭容表示，今年因天氣因素產量較過往少許多，生長期間豐沛的雨水也影響到桶柑的品質穩定；為此，活動除安排路跑路線到果園裡，讓跑友可在果園採果、品嘗美食、鮮採桶柑外，另將挑選顆粒較小的桶柑，藉由榨汁機、製作氣泡水機、糖漿及冰塊，來調整桶柑入口方式和的口感，提供跑友現場體驗製作最新鮮的橘子汽水。

新竹縣「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑本週五（28日）開跑！峨眉鄉公所今年貼心調整路線，爬升度減少、邀路者跑進橘園，響應環保。（峨眉鄉公所提供）

新竹縣「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑本週五（28日）清晨將自富興國小出發。（峨眉鄉公所提供）

新竹縣「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑本週五（28日）開跑！峨眉鄉公所今年貼心調整路線，爬升度減少、邀路者跑進橘園，響應環保。（峨眉鄉公所提供）

「峨眉鄉大桔大利馬拉松」路跑活動將配合環保永續潮流，使用可重複使用的桔跑人保溫袋，現場也不提供紙杯，鼓勵跑友自帶環保杯。（峨眉鄉公所提供）

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