北港糖廠市地重劃工程「首部曲」 18米拓寬道路通車獲讚

雲林縣府進行「北港糖廠市地重劃工程」，其中將光復五路10米道路拓寬為18米，日前開放通行。（記者李文德攝）

2025/02/25 14:48

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府推動北港糖廠市地重劃，為活化空間及改善地方交通問題，在廠內拓寬18公尺園道，總長約1公里。22日起道路通行，不少民眾大讚「從市區到媽祖大橋省快10分鐘」。縣府表示，目前工程進入人行道、植被等收尾階段，期望趕在白沙屯媽祖進香前完成，方便廣大遊客通行。

北港糖廠1911年營運，2004年停止生產後閒置多年，縣府因此活化展開「北港糖廠市地重劃工程」，總開發約21公頃，規劃「糖業風貌產業專用區」、「住宅區」，因應地方交通問題，也在園區內光復五路原10米寬道路拓寬至18米。

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地政處土地開發科長邱冠維表示，此工程2022年開工至今，預計今年10月市地重劃工程將完工。其中規劃的18公尺寬園道，以糖廠大門台19線省道作為起點，文仁路做為終點，長約1公里。22日通車，可有效讓省道車輛行經此路，往文仁路媽祖大橋疏散，避免大量車潮卡在市區。

當地民眾表示，以往要從市區到媽祖大橋大約要10多分鐘，市區內每逢假日時車流量大，如今通車後可有效紓解車潮問題，走此路僅需花不到5分鐘就能抵達，相當有感。

地政處表示，目前此18公尺園道先行通車，為市地重劃工程「首部曲」，目前此道路剩兩側人行道、植被等收尾階段工程，呼籲民眾道路雖已開放通行，但需放慢行車速度，而道路收尾工程預計趕在5月初白沙屯媽祖進香至朝天宮前完成，方便屆時可紓解大量香客、車輛。

18公尺園道剩人行道、植被等收尾工程，預計趕在白沙屯媽祖進香前完工。（記者李文德攝）

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