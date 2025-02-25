為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北港糖廠市地重劃工程「首部曲」 18米拓寬道路通車獲讚

    雲林縣府進行「北港糖廠市地重劃工程」，其中將光復五路10米道路拓寬為18米，日前開放通行。（記者李文德攝）

    雲林縣府進行「北港糖廠市地重劃工程」，其中將光復五路10米道路拓寬為18米，日前開放通行。（記者李文德攝）

    2025/02/25 14:48

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣政府推動北港糖廠市地重劃，為活化空間及改善地方交通問題，在廠內拓寬18公尺園道，總長約1公里。22日起道路通行，不少民眾大讚「從市區到媽祖大橋省快10分鐘」。縣府表示，目前工程進入人行道、植被等收尾階段，期望趕在白沙屯媽祖進香前完成，方便廣大遊客通行。

    北港糖廠1911年營運，2004年停止生產後閒置多年，縣府因此活化展開「北港糖廠市地重劃工程」，總開發約21公頃，規劃「糖業風貌產業專用區」、「住宅區」，因應地方交通問題，也在園區內光復五路原10米寬道路拓寬至18米。

    地政處土地開發科長邱冠維表示，此工程2022年開工至今，預計今年10月市地重劃工程將完工。其中規劃的18公尺寬園道，以糖廠大門台19線省道作為起點，文仁路做為終點，長約1公里。22日通車，可有效讓省道車輛行經此路，往文仁路媽祖大橋疏散，避免大量車潮卡在市區。

    當地民眾表示，以往要從市區到媽祖大橋大約要10多分鐘，市區內每逢假日時車流量大，如今通車後可有效紓解車潮問題，走此路僅需花不到5分鐘就能抵達，相當有感。

    地政處表示，目前此18公尺園道先行通車，為市地重劃工程「首部曲」，目前此道路剩兩側人行道、植被等收尾階段工程，呼籲民眾道路雖已開放通行，但需放慢行車速度，而道路收尾工程預計趕在5月初白沙屯媽祖進香至朝天宮前完成，方便屆時可紓解大量香客、車輛。

    18公尺園道剩人行道、植被等收尾工程，預計趕在白沙屯媽祖進香前完工。（記者李文德攝）

    18公尺園道剩人行道、植被等收尾工程，預計趕在白沙屯媽祖進香前完工。（記者李文德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播