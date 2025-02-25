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    斥資3.5億 太平串聯北屯新橋下月將招標

    為讓廍子溪兩旁的太平、北屯區民眾通行更方便，市府推動興建「太平區環太東路銜接新平路橋梁新建工程」，將在下月上網招標。（記者陳建志攝）

    為讓廍子溪兩旁的太平、北屯區民眾通行更方便，市府推動興建「太平區環太東路銜接新平路橋梁新建工程」，將在下月上網招標。（記者陳建志攝）

    2025/02/25 14:32

    〔記者陳建志／台中報導〕台中廍子溪兩旁的太平、北屯區交界近年高樓林立，人口增加迅速，民眾往來主要靠跨越廍子溪的太原六號橋及坪林橋，但兩橋相隔1.4公里通行不便，市府在內政部補助下，斥資3.5億興建銜接環太東路、新平路的新橋，目前已完成細部設計，將在3月上網招標，預計2026年底完工。

    太平、北屯交界的環太東路和祥順路附近，跨越兩岸主要靠太原路太原六號橋及中山路坪林橋，不過兩橋距離達1.4公里，且為該區重要交通要道，近年附近高樓林立，在人口大量移入下，每逢上下班時間車流量大，民眾抱怨繞路不便，市府推動「太平區環太東路銜接新平路橋梁新建工程」，縮短廍子溪兩側通行時間，減少道路壅塞狀況。

    經市府向內政部爭取經費，工程經費共3.5億，內政部核定補助70%，計2億4500萬元。

    市府建設局表示，新橋長度110公尺，橋面寬20公尺，雙向共4個車道，並在兩側各設置2.5公尺的人行道，目前已完成細部設計，將在3月上網招標，若發包順利會在今年上半年開工，工期約600日曆天，預計2026年底前完工，讓太平、北屯兩區民眾通行更便利。

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