首次標放三棘鱟 海保署：證實台灣本島仍保有成鱟族群

幼鱟體寬測量及體外標識。 （海保署提供）

2025/02/25 14:10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕金門縣政府公告「金門縣三棘鱟禁捕措施相關事宜」，自2025年3月17日起禁止捕撈三棘鱟。海洋委員會海洋保育署今（25）日表示，去年首次於台灣本島執行大規模三棘鱟標識放流，共標放127隻成鱟，推估本島存有約1099隻成鱟，為台灣本島的三棘鱟族群帶來關鍵數據，也為未來復育奠定基礎。

海保署說明，三棘鱟過去曾廣泛分布於台灣本島北海岸及西海岸，近年來澎湖及金門仍保有較穩定數量，本島僅有零星目擊稚鱟或捕獲成鱟的紀錄，顯示其族群存在生存壓力。鱟已存活4億多年，被譽為海洋活化石。

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海保署自2023年起委託中山大學，並與金門縣水產試驗所、水試所澎湖中心合作，運用標識再捕法，並配合族群估算公式進行分析，調查顯示，金門縣約有63588隻成鱟與205178隻稚鱟，澎湖縣則約有1699隻成鱟與16840隻稚鱟，為主要的三棘鱟棲地。

海保署指出，近年的調查資料顯示，台灣本島的稚鱟族群主要分布於新竹香山濕地及嘉義好美寮濕地，去年在香山濕地發現68隻稚鱟，好美寮濕地3隻，儘管稚鱟樣本數偏少，暫時無法進行族群量推估，但成鱟的標識放流已成功取得127筆有效資料，顯示台灣本島仍存有一定數量的成鱟族群。

海保署署長陸曉筠表示，去年正式公告「三棘鱟保育計畫」，金門縣政府已正式公告「金門縣三棘鱟禁捕措施相關事宜」，進一步強化對三棘鱟的保護。

成鱟體外標識 。（海保署提供）

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