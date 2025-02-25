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    學測揭曉 南一中5人滿級分、化奧金牌志在台大醫科

    學測成績出爐，南一中學生表現亮眼。圖右起吳宗諭、李昱辰、鄭鉑澄、校長廖財固、呂家瑋、蔡承恩。（記者洪瑞琴攝）

    學測成績出爐，南一中學生表現亮眼。圖右起吳宗諭、李昱辰、鄭鉑澄、校長廖財固、呂家瑋、蔡承恩。（記者洪瑞琴攝）

    2025/02/25 14:32

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學入學學科能力測驗成績今天揭曉，台南一中學測6科皆有過半學生超越全國前標，其中包括去年國際化學奧林匹亞競賽金牌呂家瑋等5人滿級分，自然與數B全校均標達全國頂標。

    南一中4科（國、英、數A、自然）滿級分考生，有呂家瑋、吳宗諭、李昱辰（社會科亦滿級分）、鄭鉑澄、蔡承恩（社會科亦滿級分）。

    呂家瑋去年代表台灣參加國際化學奧林匹亞競賽摘金，今年3月將再以「大逆不道—局部逆境下植物體內傳訊與物質分配機制」主題，參加義大利科學博覽會為國爭光。他第一志願台大醫科已獲第一階推薦保送，這次拿滿級分通過第二階應有勝算。呂家瑋表示，對生物、化學一直有探索興趣，雖然之前有獲保送，仍是要認真準備把學測考好才更有機會如願。

    他們唸書訣竅共通點，吸收知識融會貫通，還有認真努力勤作題目。吳宗諭維持每週寫一至二篇英文作文，第一志願交大電機；李昱辰則將作錯的題目彙集起來再勤練起來，以利正確觀念；鄭鉑澄第一志願台大電機，同時也不放棄興趣，未來要加修心理學相關科系；蔡承恩從國中以來就保持課業成績名列前矛，喜愛課外閱讀，啟發思考感覺，希望學醫有朝一日服務社會。

    台南一中校長廖財固說，今年學測成績全面提升，自然與數B全校均標達全國頂標，國文有24人達滿級分，比去年增加2人；社會有35人達滿級分，比去年增加10人；自然有83人達滿級分，比去年增加4人。國文達全國前標人數占57%、英文是70%、數學A 68%、數學B72%、自然72%、社會52%。

    此外，由家長會支持舉辦學測前「活力補給站」，各科老師輪流陪伴之下，鼓勵學生放學後留校讀書，讓學生全力衝刺，南一中考生也普遍認為，考前1個月的活力補給站，讓他們放學後更能在校專心讀書，並衝出好成績。

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