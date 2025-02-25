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    228連假 台南推薦森林系秘境之旅

    二空新村F-5E戰鬥機。（南市觀旅局提供）

    二空新村F-5E戰鬥機。（南市觀旅局提供）

    2025/02/25 14:06

    〔記者王姝琇／台南報導〕228連假將至，觀旅局強力推薦鄰近市區又鬧中取靜的森林系秘境之旅，以哈赫拿爾森林為主題，再走訪水交社文化園區、二空新村等，享受遠離城市喧囂的靜謐。

    觀旅局長林國華表示，悄然隱於竹溪寺旁的哈赫拿爾森林，最早於17世紀就載於文獻史料及古地圖，圍繞著生態資源豐富的竹溪森林段河道，不僅肩負市區排水的重要功能，同時也將這片珍貴原始森林保留給民眾，適合喜歡森林秘境美拍的朋友到此一遊。

    哈赫拿爾森林周邊還有見證空軍眷村歷史的水交社文化園區。林國華說，園區內AIR台南館、水交社歷史館，用互動裝置、古文物及結構模型，呈現空軍飛官護目鏡下親見的歷史，特別的是，園區內新開放的「桂子山」是市區現存唯一的山丘，海拔高約26公尺，可登高一覽園區周邊景致。

    此外，去年下半年剛整修開幕的二空新村，早期與水交社同屬空軍眷村，眷村內的建築、碉堡、紀念碑及F-5E戰鬥機，也記錄著國防的歲月痕跡，周邊的眷村美食也保存最在地的味道。

    市區另一新秘境，就是開幕不久的四鯤鯓龍山寺生態觀光船，結合紅樹林生態導覽、採蚵、剝蚵、螃蟹介紹等體驗，也可走訪龍目井、龍崗海景天橋，或延伸至小美軍沙灘、黃金海岸廊帶。

    而南區周邊大規模園區場館莫過於十鼓文創園區及奇美博物館，結合十鼓擊樂團的定目劇表演，讓遊客體驗奇幻又有趣的旅程，位於台南都會公園的奇美博物館，更是國內外遊客的必到之處。

    除秘境美拍，周邊還有適合親子遊的觀光工廠，如新百祿燕窩觀光工廠、黑橋牌香腸博物館，及奇美食品觀光工廠，228連假不打烊，每家觀光工廠都可預約DIY及導覽服務，也可採買伴手禮。

    四鯤鯓龍崗天橋。（南市觀旅局提供）

    四鯤鯓龍崗天橋。（南市觀旅局提供）

    悄然隱於竹溪寺旁的哈赫拿爾森林，適合喜歡森林秘境美拍的朋友到此一遊。（南市觀旅局提供）

    悄然隱於竹溪寺旁的哈赫拿爾森林，適合喜歡森林秘境美拍的朋友到此一遊。（南市觀旅局提供）

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