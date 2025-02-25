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    昭和櫻爆開！大阿里山區228連假粉色花海迎賓

    「中興製茶所」粉色花海吸引許多人朝聖。（記者蔡宗勳攝）

    「中興製茶所」粉色花海吸引許多人朝聖。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/25 13:40

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大阿里山區是台灣最具代表性的賞櫻勝地，受惠於連日暖和好天氣，粉色系的椿寒櫻、昭和櫻相繼綻放，預計228連假期間進入爆開階段是最佳賞櫻時機，嘉義縣文化觀光局力推3大熱門賞櫻點，其中「中興製茶所」椿寒櫻、昭和櫻爭奇鬥艷，是情侶漫步櫻花樹下最佳場景；嘉130縣道9公里段昭和櫻盛開串成櫻花大開，美不勝收；「石棹櫻之道」晚上點燈後浪漫破表，日夜不同的美，外國人也來朝聖。

    文觀局表示，去年被遊客譽為全台最美麗昭和櫻花海的「中興製茶所」，今年由同樣是粉色系的椿寒櫻打先鋒，櫻花隧道搭配茶園景觀，構成一幅迷人的自然畫卷，228連假昭和櫻即將滿開，從目前賞花人潮絡繹於途來看，依舊是遊客賞櫻首選。

    文觀局說，嘉130縣道9公里路段近籠頭端，昭和櫻的花況愈來愈備受期待，不過這裡道路狹隘，幾乎沒有停車空間，建議經過時在車上觀賞就好，以免危險。

    文觀局指出，阿里山賞櫻絕不能錯過的還有「石棹櫻之道」，目前花開約6到7成，沿途種滿山櫻花、昭和櫻、吉野櫻等不同品種，以昭和櫻為主，民眾步行間被浪漫櫻花包圍，感受春天限定的粉色魅力，尤其白天櫻花在陽光下耀眼綻放，夜晚因燈光點綴更添夢幻色彩，截然不同的景致，日夜都美。

    石棹地區夜櫻遠近馳名，每年吸引大批攝影愛好者與遊客拍攝觀賞，就連英國遊客也前來朝聖，文觀局表示，「石棹櫻之道」點燈時間自2月21日起至3月23日，晚上6至9點都能欣賞夜櫻美景，另石棹社區協會3月4日晚間特別舉辦「茶香映春、春湯再品」2場茶席體驗，讓民眾一邊賞夜櫻，一邊品茶香，超浪漫。

    文觀局強調，228假期最適合安排大阿里山櫻花美景＋茶文化＋特色美食的輕旅行，歡迎全國遊客暢遊，感受唯美的春暖花開好時光。

    中興製茶所粉色花海超級浪漫。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所粉色花海超級浪漫。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所粉色花海與綠色茶園、遠山相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    中興製茶所粉色花海與綠色茶園、遠山相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    「石棹櫻之道」粉色系櫻花盛開。（記者蔡宗勳攝）

    「石棹櫻之道」粉色系櫻花盛開。（記者蔡宗勳攝）

    「石棹櫻之道」粉色系櫻花綻放，英國人慕名前來觀賞。（記者蔡宗勳攝）

    「石棹櫻之道」粉色系櫻花綻放，英國人慕名前來觀賞。（記者蔡宗勳攝）

    粉色系櫻花囃美浪漫。（記者蔡宗勳攝）

    粉色系櫻花囃美浪漫。（記者蔡宗勳攝）

    粉色系櫻花囃美浪漫。（記者蔡宗勳攝）

    粉色系櫻花囃美浪漫。（記者蔡宗勳攝）

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