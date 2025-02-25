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    竹市25年老車換購電動機車最高可領2萬6500元 即日起開放申請

    竹市25年老車換購電動機車最高可領2萬6,500元。（記者蔡彰盛攝）

    竹市25年老車換購電動機車最高可領2萬6,500元。（記者蔡彰盛攝）

    2025/02/25 13:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府今年祭出520萬元，持續擴大汰舊老舊機車換購電動機車補助政策，針對車齡超過25年的四行程機車，提高補助額度，最高可領2萬6500元，為歷年最多，中低收入戶最高可領4萬7500元。

    市府針對排放污染物濃度較高之二行程機車及25年以上四行程機車，推出歷年最高額度補助金2萬6500元專案；另中低收入戶汰舊換購電動機車除可領4萬1500元外，可再獲得充電費用6000元，合計最高可領補助費用4萬7500元。

    市府表示目前設籍登記在新竹市的電動機車上月有1萬6253輛，占新竹市機車總數5.6%，是非六都排名第二，期望透過補助計畫，讓電動機車數量進一步提升，同時也歡迎民眾汰舊換購電動機車。

    環保局表示，竹市二行程機車目前剩餘2,822輛、占新竹市機車總數0.9%，25年以上四行程機車剩餘7,631輛、占新竹市機車總數2.6%。113年底前設籍新竹市的民眾，凡淘汰103年12月31日前出廠的機車並同時換購電動機車，每輛即可獲得中央及市府加碼補助。補助對象分為「一般民眾、中低收入戶」兩大類，依據老舊機車之「二行程、四行程」類型、機車車齡及換購電動機車之「小型輕型、輕型、重型」三大類型。

    一般民眾汰換二行程機車或車齡25年以上四行程機車可獲補助1萬9,600元至2萬6,500元，汰換車齡10年至24年四行程機車可獲補助1萬5,600元至2萬1,500元；中低收入戶換購可獲補助為2萬7,600元至4萬1,500元及充電費用6,000元，合計可獲補助為3萬3,600元至4萬7,500元。補助期限追溯至今年1月1日，請民眾儘速申請。

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