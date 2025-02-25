為民眾省荷包 農業部在量販通路設國產蔬果平價區

農業部即起在全聯等通路設置平價蔬果專區。（農業部提供）

2025/02/25 14:08

〔記者楊媛婷／台北報導〕受去年颱風影響，近來香蕉、芭樂等價位都在高檔，農業部即起到3月10日將在全聯、家樂福、大潤發設置國產蔬果平價優惠專區，平價提供芭樂、茂谷柑等外，農糧署也將於這週與下週週末假日，與香蕉策略聯盟在台北希望廣場設置香蕉平價專區，民眾可買到產地直送最新鮮的香蕉。

為滿足消費者採買需求，農業部即起到3月10日在全聯、大潤發、家樂福等量販超市通路設置國產蔬果平價優惠專區。農業部表示，全聯、大潤發推出茂谷柑、甘藍、產銷履歷牛心番茄、有機蔬菜；家樂福則主打芭樂、茂谷柑、青花菜、產銷履歷金鑽鳳梨、產銷履歷蔬菜、有機蔬菜等優惠活動，另不少香蕉粉絲近來因蕉價高昂、賣像較差，每每下手採買時，荷包都想哭泣，農糧署也將攜手香蕉策略聯盟在台北希望廣場連兩週設置香蕉優惠平價專區。

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農糧署副署長姚志旺表示，在台北希望廣場設香蕉專區的時間分別是3月1日到2日、3月8日到9日的兩個週末假日，販售形式包含1斤裝的袋裝香蕉，每斤89元，還有單根賣的裸蕉、每根15元，另外也提供預約宅配服務，讓民眾在家動動手指就可吃到最新鮮的國產香蕉。

農業部即起到3月10日在家樂福等通路設置平價蔬果專區。（農業部提供）

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