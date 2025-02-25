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    全台最大米包龜47000斤米包龜 分發龍門林投村民及中低收入戶

    澎湖觀音宮最大米包龜得主呂瑞進，拆開米包龜頭部。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀音宮最大米包龜得主呂瑞進，拆開米包龜頭部。（記者劉禹慶攝）

    2025/02/25 13:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全台最大的米包龜-澎湖龍門觀音宮47000斤大米龜，今（25）日舉行拆解分裝作業，7250包白米分為3斤、5斤裝，「祈福大米龜點燈儀式」，連續6年乞得米包龜的緯鴻車業有限公司呂瑞進董事長，將米包龜分給龍門、林投村民每戶1包，其餘交給湖西鄉公所統籌，分給老人共餐、中低收入戶及部隊等機關食用。

    呂瑞進董事長為澎湖傑出的旅外鄉親，事業有成之餘不忘回饋家鄉，長期投入公益，造福澎湖鄉里。他自2021年開始，連續6年在龍門觀音宮成功乞得大米龜。今年呂董事長在去年的基礎上再加碼，將大米龜從4萬3000斤增加至4萬7000斤，成為全台最大祈福大米龜，也象徵著源源不絕的福氣，今年呂瑞進再以8相杯乞得，明年再增加為48500斤。

    龍門觀音宮是當地信仰中心，長年庇佑民眾，為地方帶來安定力量。廟方秉持慈善精神，每年元宵過後，都會將大米龜分送給弱勢家庭及社福團體等，讓祈福的溫暖延續至社會每個角落。呂瑞進表示，希望透過澎湖元宵節「西乞龜」文化，促進地方觀光發展，並感謝縣府與議會對傳統習俗的支持與推動，使這項文化能夠持續傳承與發揚。

    拆龜儀式由法師長洪瑞達龍門村長主持，依照古禮向天上香祈福，乞得人呂瑞進、縣長陳光復、議員許育愷、吳政杰、湖西鄉長陳振中等人都到場，隨後則展開拆包作業，依照慣例呂瑞進保留頭、四肢各1包白米享用，其餘則由鄉公所出動40餘人及車輛，將剩餘白米載回統一分配。

    貴賓與呂瑞進各手持白米，象徵同享福氣。（記者劉禹慶攝）

    貴賓與呂瑞進各手持白米，象徵同享福氣。（記者劉禹慶攝）

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