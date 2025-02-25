潛水教練挺四接 指沙地換人工礁可創造東北角下一個潛點

一群潛水教練指出，四接3.0方案填海造地範圍現況為一片沙地，填地後採用生態工法興建四接堤防、人工礁，反可讓周圍海域生態生長得更好。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/25 12:43

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部明天（26日）將召開協和電廠四接環評大會，一群潛水教練指出，相較於台灣其他潛點，基隆外木山海域目前生態的豐富度不高、四接3.0方案填海造地範圍現況為一片沙地，填地後採用生態工法興建四接堤防、人工礁，反可發揮減緩東北季風作用，讓周圍海域生態生長得更好，創造東北角下一個熱門潛點，同時解決供電問題。

基隆協和電廠是全台唯一燒重油的發電廠，台電規劃拆除協和電廠既有四部燃油機組，改建二部總裝置容量260萬瓩的燃氣機組，但因為原先填海造地範圍會衝擊生態引發爭議，填海造地面積由最早1.0方案的29.25公頃，縮減至3.0方案的14.5公頃，填海範圍也東移，台電評估3.0方案可全數保留外側潛堤區珊瑚及大海扇區。

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活篩教練王銘祥表示，他是基隆在地人，過去對台電提出的深澳電廠環差案、協和四接填地1.0及2.0方案皆一路反對到底，因為對在地生態的影響非常大；但四接3.0東移方案，迴避大海扇、珊瑚巷等生態熱點，轉而在生態較差的沙地填地，且台灣珊瑚權威、台大海洋研究所前所長戴昌鳳在四接環評專案小組第六次初審會議上也提到，台灣沿海不缺沙地，以14公頃的沙地，換取人工礁體可營造出豐富的生態多樣性，認為再繼續反對四接，恐怕會淪為極端的環保主義者，不利台灣發展。

水下攝影指導導演袁表緒虎說，他曾在基隆海域拍過水下攝影作品、也有多次在此潛水的經驗，四接東移3.0方案水下是一片沙地、生態豐富性不高，本來就是一個很少有人潛水的潛點；四接的堤防建設完成後，反而可以發揮減緩東北季風，對周圍海洋生態形成遮蔽作用，讓這片海域的生態更有生長的機會，建設不一定都是破壞。

基隆在地藍波潛水教練張柏祥表示，以發展在地觀光的角度而言，只要有豐富的生物群聚，就是發展海洋觀光的寶庫，並不在乎是否為人工營造的結果。自由潛玩家Sopie則認為，協和電廠前方海域未來可能會因為採用生態工法建造四接，有助於珊瑚礁群聚，創造出東北角下一個熱門潛點，並同時解決北部的供電問題。

活篩教練王銘祥指出，四接3.0東移方案水下生態現況為一片沙地，與周圍其他海域相比生態較不豐富。（記者陳嘉怡翻攝）

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