因應天災收容災民 台南2旅館簽約供60房 東區有備無患

台南東區公所區長黃炳元（左二）與信然文旅董事長邱見鴻（右二）簽約將在萬一發生天災時由信然文旅提供收容房間安置災民。（記者王俊忠攝）

2025/02/25 12:06

〔記者王俊忠／台南報導〕因應像0206高雄美濃、台南地震與今年春節前楠西山區震災安置災民需求，台南市東區公所與在台南東區與中西區經營兩家商旅的信然文旅簽署緊急收容支援契約，議定若發生天災時，災民暫無居所，信然文旅將提供收容災民空間，兩家商旅共可提供60間房間。

另，翔鈞興業公司也捐發電機與抽水機各1組，作為東區防救災之用。

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東區區長黃炳元指出，東區人口逾18萬人以上，是南市人口最密集的區域之一，依據經濟部地質調查及礦業管理中心資料顯示，東區部分區域在斷層帶上；部分地區為水災潛勢區，也有危害民眾身家安全的火災等零星災害，需要結合民間資源，提供防、救災的最大量能，感謝信然文旅與翔鈞興業伸援手、也希望這些收容、救災量能最好是備而不用。

信然文旅董事長邱見鴻與翔鈞興業公司代表人張旺澄都說，有幸參與東區災害防救體系。邱見鴻表示，他是道地台南仁德人，讀完南一中、成大土木系後北上台科大取得營建所碩士，就投入房屋起造、營建事業，幾年前開始投資經營旅館，在台南接手經營東區崇明路的文化信然商旅、中西區康樂街的信然文旅首學兩家旅館。

邱見鴻透露，他當兵時剛好投入921震災興建組合屋，深知災害發生時災民安置的重要性，在台南經營這兩家與他人不同、有溫度的旅館，過年前楠西山區的震災，他萌生想義務提供收容空間的念頭，恰巧得知東區公所有此需求，雙方一拍即合、很快完成簽訂支援協約。

東區社會課長李盈穎說，東區原有安平區維悅酒店、永康區華南商旅及東區南天府慈善會大樓這3家協約收容單位，再加上信然文旅這兩家協約旅館，可大為提升東區的收容量能。

台南東區公所與信然文旅、翔鈞興業公司簽約支援天災救災及災民收容工作，東區地方多位民代與里長們出席見證。（記者王俊忠攝）

位於台南中西區康樂街與正興街口的信然文旅首學，將提供東區公所在天災發生時的災民收容房間。（記者王俊忠攝）

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